Todo lo que debes saber antes de ver Eurovisión 2017

Este sábado, Kiev se vestirá de gala para celebrar la gran final del Festival de Eurovisión, el evento musical más importante de Europa. Ante una cita tan señalada es hora de poner en antecedentes a todos aquellos que tengan pensado sintonizar la ceremonia este 13 de mayo.

Manel Navarro, representante español

Manel Navarro será el encargado de representar a España con el tema Do It For Your Lover. Tras su polémica elección e imponerse a Mirela, la clara favorita del público, el cantante catalán será el encargado de dar el do de pecho en la capital ucraniana.

Hasta el momento, Manel ha promocionado su canción en varios puntos de Europa y esta misma semana revelaba su puesta en escena con su actuación en la primera semifinal de Eurovisión 2017.

Los grandes favoritos

Un total de 22 países probarán suerte en el LXII Festival de la Canción, pero solo uno se hará con el triunfo. Las casas de apuestas ya han hecho sus primeras cabalas y estos son los claros favoritos:

Italia se postula como la gran favorita con el tema Occidentali's Karma, cuyo videoclip ha conseguido superar los 100 millones de reproducción en Youtube, un hito en la historia del festival.

Portugal regresa a Eurovisión con la emocionante Amar Pelos Dois, canción interpretada por Salvador Sobral. Este artista padece una dolencia cardíaca e intentará emocionar a la multitudinaria audiencia y a los presentes en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev con esta pieza tan emotiva.

Suecia intentará hacerse con su tercera victoría en tan solo seis años con el pegadizo Can't Go On' de Robin Bengtsson. Tras alzarse como ganador en el Melodifestivalen, concurso que elige al representante sueco cada año, el cantante apira al triunfo con un tema dance y una de las mejores puestas en escena de la actual edición.

La edición más política de Eurovisión

Este año, Eurovisión 2017 se celebrará en Ucrania y eso ha rpovocado una importante crisis en el certamen. Concretamente, el país anfitrión ha prohibido la entrada de la cantante rusa al país, en represalia por la invasión rusa de Crimea en 2014.

Yulia Samoylova iba a competir en el festival con la canción Flame is Burning. Sin embargo, la cantante dio un concierto en la península de Crimea en el año 2015 sin permiso de las autoridades del país.

Como solución, la organización del festival, la Unión Europea de Radiodifusión, propuso a Moscú que la actuación de Samoylova se retransmitiera vía satélite, pero estas negociaciones no llegaron a buen puerto finalmente.

¿Dónde se puede ver Eurovisión 2017?

Como es tradición, La 1 de TVE retrasmitirá la nueva edición de Eurovisión a partir de las 21:00 horas. No obstante, la cadena pública no ofrecerá en esta ocasión ni un programa previo ni posterior a la gala.

¿Cómo será el sistema de votación?

El año pasado, Eurovisión implantó un nuevo sistema de votación con la intención de dar más emoción a la hora de conocer el ganador del concurso.

Básicamente, el nuevo proceso se divide en dos bloques. Por un lado, como viene siendo habitual desde los orígenes del festival, el portavoz de cada país reparte los puntos del 1 al 8, 10 y 12 puntos, aunque solo contabilizando esta vez los votos emitidos por el jurado profesional, y no la media que se hacía entre el jurado y el televoto anteriormente.

Panel de votaciones de Eurovisión 2016 / RTVE

Tras esta primera clasificación, se pasa a sumar directamente la votación total del público con un reparto establecido de 50, 100 y 200 puntos.

Comentarios