La paz de la reina de la polémica

Dicen que tras la tempestad llega la calma y suele ser verdad. Tras romper con su imagen de niña Disney, Miley Cyrus ha encontrado la paz. Tras unos años salvajes regados con todo tipo de polémicas, bebidas y espectáculos, la joven cantante se ha asentado en la cima de la música pop y desde las alturas ha recuperado la calma y ha firmado la paz con su pasado.

En una extensa entrevista publicada este mes, la cantante aseguraba que ha dejado las drogas y que lleva una vida más tranquila junto a su prometido, el actor Liam Hemsworth. En el último año, Cyrus se ha alejado de los medios y de las polémicas y ha sacado a relucir su compromiso político, primero apoyando a Sanders, luego a Clinton y ahora también como activista feminista. Y el último año ha sentado bien a la cantante que afincada en una casa de campo junto a la playa ha ido dando forma a un disco personal que sin ser político refleja también sus preocupaciones sociales.

Este jueves se ha hecho público el nuevo vídeo de la cantante, un tema titulado ‘Malibu’, ese lugar que se ha convertido en su hogar y donde ha encontrado la tranquilidad rodeada de perros, cerdos y caballos. El nuevo álbum de Cyrus, todavía sin título, se adentra en el country desde una perspectiva pop. Temas que recuerdan o remiten a cuando antes de convertirse en la reina del espectáculo era capaz de versionar a Dolly Parton. “Hay gente que no me toma en serio como artista country, pero tengo un tatuaje con una dedicatoria que me firmó Johnny Cash cuando era pequeña que dice “Estoy de tu parte” (Im in your corner) y además Dolly Parton es mi jodida madrina. El hecho de lo que amantes del country me tengan miedo, me duele”, explica Cyrus en Billboard.

La nueva versión de Miley Cyrus se adentra en lo que en realidad son sus raíces pero sin alejarse demasiado del pop. Una aproximación a un género que es parte de su educación musical y que aleja a la cantante del hip hop y la provocación que han sido sus banderas los últimos años. Resulta difícil saber hoy en día si esto es una mera etapa musical o estética de su carrera, un nuevo giro musical, o si la joven estrella ha encontrado un camino y un sonido que hacer suyos.

Comentarios