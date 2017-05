Jorge Pérez: "La Federación vive en una burbuja dictatorial"

Jorge Pérez, aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), consideró que este organismo "vive en una burbuja dictatorial en pleno siglo XXI" y pidió que "el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte hagan cumplir la ley" en las elecciones.

El exsecretario general de la RFEF explicó este jueves los motivos que le han llevado a pedir la nulidad de las elecciones a la asamblea general, cuyos integrantes fueron elegidos el 27 de abril, una semana después de cerrarse el depósito del voto por correo, y la repetición de todo el proceso de elecciones, que tiene previsto votar al presidente el día 22.

"Queremos que el Consejo Superior de Deportes y el TAD hagan cumplir la ley. Faltan 973 votos depositados en notaria de los que no sabemos su paradero. Eso supone la desaparición del 20% de los votos por correo emitidos", indicó.

Tras hablar de "irregularidades flagrantes" en un "proceso viciado de inicio", Pérez aseguró que pese a no presentar esos avales sigue siendo candidato. "No reconozco el resultado de esas elecciones, por lo que no sería coherente ni consecuente que pidiera unos avales de una asamblea que no reconozco", añadió.

Pérez compareció junto a Luis Gil y Santiago Nebot, quien explicó que lo que espera del TAD mañana viernes es que estime su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la asamblea general del día 22 hasta que se resuelva el procedimiento por las denuncias de irregularidades.

Poco después, la RFEF calificó estas palabras de "graves acusaciones" y emitió un comunicado afirmando "rotunda y categóricamente que el proceso ha sido efectuado cumpliendo la Orden Ministerial de Elecciones de 18 de diciembre y el Reglamento Electoral, tal y como hasta el momento ha respaldado el Tribunal Administrativo del Deporte".

"El proceso se ha llevado a cabo con la más absoluta transparencia y honestidad por parte de esta RFEF, y de todos los órganos y personas que la integran. Esta RFEF salvaguardará el buen nombre de las personas que con su esfuerzo y dedicación han ayudado a desarrollar el proceso electoral de un modo extraordinario y ejemplar, cumpliendo con la normativa vigente de aplicación", añadió.

