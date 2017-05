Dwayne Johnson sopesa emprender una carrera política para ser presidente de EEUU

El actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca', valora iniciar una carrera política con el objetivo de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Tras la victoria de Trump, cada vez son más las personalidades que sopesan dar el salto a la política, como ya hiciera anteriormente Arnold Schwarzenegger, quien llegó a convertirse en Gobernador por el Estado de California.

Johnson, el actor mejor pagado de Hollywood en la actualidad, sigue los pasos de celebridades como Mark Zuckerberg o el rapero Kanye West, quien aseguró en agosto de 2015, durante los MTV Video Music Awards, que decidió postularse a la presidencia de los Estados Unidos de cara a 2020.

"Es una posibilidad real"

El actor ha asegurado, en una entrevista a GQ, que hay "una posibilidad real" de que un día emprenda una carrera política para convertirse en presidente de los Estados Unidos de cara al futuro. A lo largo de la entrevista, Johnson confesó que comenzó a sopesar esta posibilidad cuando un artículo del 'The Washington Post' sugería al actor como un candidato viable.

"Hace un año comenzó a brotar la posibilidad", explica el actor. A raíz de aquello, Johnson asegura que ha estado pensando en la posibilidad de desembarcar en la política. No obstante, considera que todavía tiene que repensar su respuesta y asegurarse de que esta sea veraz y, al mismo tiempo, respetuosa.

No declara lealtad a ningún partido político

Pese a que Johnson es un confeso republicano, el actor no ha declarado lealtad a ninguno de los dos bandos. Johnson ha explicado que su campaña se basaría en la cooperación y en la inclusión. También fue preguntado por la dura política de Trump contra la inmigración: "Estoy totalmente en desacuerdo con él. Creo en nuestra seguridad nacional, pero no creo en prohibir la entrada a los inmigrantes. Creo en la integración social. Además nuestro país fue construido por inmigrantes."

"[Si no estuviera de acuerdo con alguien] en algo, no lo expulsaría, lo invitaría a formar parte de la discusión.Lo primero que haría sería reunirme con esa persona y sentarme a hablar el problema con él. Yo tomaría la responsabilidad de todos, especialmente con aquellos que no estén de acuerdo conmigo", explica el actor, "si hay un gran número de personas en desacuerdo, podrían ayudarme a ver algo que no estoy viendo".

