El Congreso insta al Gobierno a exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos

El Congreso ha dado luz verde por unanimidad de los partidos de la oposición a la proposición no de ley del PSOE que pide al Gobierno reactivar la ley vigente de Memoria Histórica con un paquete de una veintena de medidas.



El Partido Popular finalmente se ha abstenido y cambia así el sentido del voto, que hasta ahora había sido en contra. La votación se ha hecho en bloque, en sus propios términos y no por puntos, ya que el PSOE no ha incorporado las enmiendas que reclamaban principalmente UP, ERC y PNV. El resultado de la aprobación ha sido con 198 síes y 140 abstenciones, del PP y ERC, y 1 voto en contra de los 339 votos.

La propuesta incluye dar prioridad a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dotar de presupuesto a la ley vigente para activar las políticas públicas de la memoria o la creación de un banco de ADN.

La inicia no es de obligado cumplimiento para el ejecutivo pero sí de especial simbolismo, es la primera vez que se vota en el pleno de la Cámara y con el voto a favor de una mayoría de formaciones, además de la abstención del PP, tras cambiar el sentido del voto ya que en principio iba a votar en contra.

Desde los pasillos del Congreso, el diputado y ponente de la iniciativa socialista, Gregorio Cámara, subraya que con esta votación "el Congreso de los diputados está enviando un mandanto muy claro y muy preciso al Gobierno para que adopte medidas para su desarrollo".



