La infanta y el rey, juntos por primera vez tras la absolución del caso Nóos

Era un clamoroso rumor hasta que se ha confirmado la presencia de infanta Cristina en el Palacio Real, sin su marido Iñaki Urdangarín. Ha sido con ocasión de la misa de funeral por su tía Alicia de Borbón-Parma, fallecida a los 99 años el pasado mes de marzo, y con la que ella tenía una especial relación. Minutos antes de las seis de la tarde, llegaba Cristina, de luto riguroso, acompañada de su hermana, la Infanta Elena. Juntas se han colocado en uno de los bancos laterales junto a la hermanas del rey emérito, las infantas Pilar y Cristina. Después han entrado los reyes D. Juan Carlos y Doña Sofía y posteriormente los reyes Felipe y Letizia, que se han situado en el sitial de honor de la capilla. Como todos los asistentes estaban colocados a la entrada de los reyes no ha habido ocasión de saludo alguno.

Más que un gesto

La infantas Elena y Cristina, durante el funeral por el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, el 8 de noviembre de 2015. / EFE (Juan Carlos Hidalgo ***POOL***)

No debiera haber extrañado tanto la presencia de la Infanta Cristina sino fuera porque hace 4 años que no pisaba el palacio real, cuando se la vió por última vez en la misa conmemorativa del centenario del nacimiento de su abuelo, D. Juan de Borbón. El distanciamiento familiar en estos años ha sido público y evidente desde que estallara el caso Nóos y Zarzuela cortara por lo sano, en primer lugar declarando "no ejemplar" a Iñaki Urdangarín y posteriormente apartando de la familia real no sólo a la infanta Cristina sino también a su hermana Elena. Medida drástica que se adoptó meses antes de la proclamación del rey Felipe VI para que el caso no empañara el compromiso expresado en el congreso de "una monarquía renovada para un tiempo nuevo". Las fechas de los escasos encuentros familiares son significativas y dan idea de lo que supone este acercamiento aunque sea un "acercamiento distante". La última vez en la que el rey Felipe y su hermana estuvieron juntos en un acto público fué en noviembre de 2015, precisamente en otro acto fúnebre en el Monasterio de El Escorial donde igualmente coincidieron pero sin gestos ostensibles de cercanía. El acto de hoy era oficial en tanto que venía anunciado en la agenda semanal de las actividades de la casa real , pero no era un acto institucional ni de estado. Era un acto familiar. Pero hay que recordar que la última vez que se ve a Cristina en actividad oficial y en el palacio real fue en 2011, en la tradicional recepción del 12 de octubre.

Se deja ver tras el caso Noós.

Cristina de Borbón, absuelta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, ha estado recientemente también en España. Y de hecho en las vacaciones de Semana Santa se la vió con su familia, con Urdangarín , sus hijos y su hermana Elena en una finca de caza de Ciudad Real. Son las últimas imágenes y fotos que se tienen de la Infanta en España tras el juicio del caso Nóos, que dejó una imagen inédita para la historia. Una infanta por primera vez en el banquillo de los acusados. A Cristina de Borbón el rey le retiró el título de Duquesa de Palma pero ella sigue siendo infanta y se ha negado a renunciar a sus derechos sucesorios.

