Eurovisión 2017, en DIRECTO: sigue minuto a minuto el festival con Cadena SER

Ya está todo preparado para Eurovisión 2017, a cargo de Kiev como país anfitrión. Este sábado 13 de mayo, a partir de las 21.00 horas, La 1 de TVE retrasmite la sexagésima segunda edición del Festival de la Canción con un pronóstico poco esperanzador para Manel Navarro, representante español del certamen.

El cantante y su Do It For Your Love ocupa la última posición en las casas de apuestas, mientras que Italia (Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma), Portugal (Salvador Sobral - Amar Pelos Dois) y Bulgaria (Kristian Kostov - Beautiful Mess) se alzan como grandes favoritas.

Sigue con CadenaSER.com en directo el minuto a minuto de Eurovisión 2017:

