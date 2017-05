Zidane: "Benzema se asocia, Cristiano y Morata meten goles"

Zinedine Zidane elogió a Karim Benzema, después de que el francés resultara clave en la clasificación a la final de la Champions League con una jugada de ensueño ante el Atlético de Madrid.

"Yo no he esperado al partido del Atlético para ver lo que es Karim. Le conozco desde hace tiempo y sé qué gran jugador es. Se le pide que haga muchos goles, pero me interesa más lo que hace con sus compañeros, cómo se asocia, porque para meter muchos goles tenemos a Cristiano y a Morata", comentó.

"Digo yo que será algo más que flor" Manu Carreño reflexiona sobre la figura de Zidane, cuyo carácter afable parece quitarle méritos en según qué ocasiones

Por otra parte, el técnico francés confirmó la ausencia de Pepe en el partido ante el Sevilla del domingo y puede que el luso se pierda el que podría ser su último partido en el Bernabéu tras diez años de blanco. "Ha pasado diez años donde ha hecho cosas fantásticas y ahora no estoy hablando de lo que va a pasar el próximo año porque no puedo decir nada y me concentro en el partido de mañana, en el que no va a estar porque se resiente en la molestia en su costilla", desveló.

Además, Zidane también habló sobre el estado de Gareth Bale y las posibilidades de que el galés pueda llegar a la final de la Champions League, que se jugará en la ciudad en la que nació, Cardiff.

"Tenemos que ver el día a día con Gareth. De momento está todavía trabajando dentro e intentando quitar sus molestias. Creo que cada día está mejor y veremos el día a día. De momento no está con nosotros y no puedo decir cuando. Espero que rápido", sentenció.

