Los candidatos del PSOE ante el debate a tres que precede a las primarias

La aspirante a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que el debate que se celebrará este lunes entre los tres candidatos socialistas a liderar el partido "tendrá el tono de los que formamos parte de una misma familia".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con militantes en Toledo, Díaz ha recalcado que "evidentemente" será un "debate entre compañeros" y ha descartado que se vaya a producir uno "similar a los electorales" porque es un "debate dentro del partido".

Respecto a las elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE que se celebrarán el próximo domingo, día 21, ha asegurado que tiene "una ilusión y ganas enormes". Eso sí, ya en su acto, ha vuelto a insistir en la idea de respeto al compañero. "Que no se insulte a nadie, que no se hable mal de nadie. Yo no lo he hecho, no solo porque no me sale, sino porque esta es mi familia, la que yo he elegido", ha apuntado.

Patxi López centrado en la "unidad"

En un encuentro con mlitantes en Alcalá de Henares (Madrid), el exlehendakari y candidato a la Secretaría General, Patxi López, ha insistido en mantener la "unidad" dentro del PSOE en una coyuntura en la que varias facciones pugnan por recuperar el control del partido, dirigido por una gestora desde el comité general de octubre.

Las llamadas a la fortaleza interna y a evitar la contienda entre compañeros han sido los conceptos más repetidos durante su discurso en el municipio madrileño, desde donde, sin mencionar directamente el debate entre candidatos de este lunes, ha vuelto a cerrar filas en torno a la idea de unidad. "Ayudarnos a volver a unir a todos los socialistas en el PSOE. No más enfrentamiento entre socialistas, no asistáis impasibles a ver como destrozamos este partido en el enfrentamiento entre nosotros", ha aseverado.

Pedro Sánchez de descanso

El otro candidato socialista por el liderazgo del PSOE ha decidido hacer un parón hoy en su campaña para preparar el debate a tres de este lunes en Ferraz. Tras su acto preelectoral de ayer en Cártama (Málaga), el ex secretario general y aspirante a revalidad cargo en la estructura del PSOE, Pedro Sánchez, no ha acudido este domingo a ningún encuentro con militantes en el marco de las primarias socialistas que se celebrarán el domingo que viene, 21 de mayo.

