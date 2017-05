Felipe Massa: "Alonso no tenía posibilidades; acabó con mi carrerra"

El GP de España de Fórmula 1, que se disputó el pasado fin de semana en el circuito de Montmeló, ha dejado varios frentes abiertos más allá de lo sucedido en el asfalto. En la primera vuelta, el brasileño Felipe Massa, que había salido de forma magnífica, tuvo un toque con Fernando Alonso que cambió la carrera de forma drástica para ambos.

Massa tuvo que pasar por boxes para reponer la rueda que había salido malparada del roce con Alonso, y el asturiano cedió varios puestos al tener que pasar la primera chicane por encima de la grava, lo que ralentizó su ritmo de sobremanera.

Este incidente no terminó al concluir la carrera, ya que Felipe Massa explicó desde su prisma lo sucedido en esa curva: "Impresionante. Tuve una salida increíble, pasé dos coches en la recta. Luego, vi que había un accidente en la primera curva e intenté pasar por fuera, pero un coche me tocó, creo que fue Alonso. De repente estaba a mi lado y me pinchó el neumático delantero".

Hasta ahí, todo lógico. Un piloto que explica un hecho sin más. La polémica vino cuando, acto seguido, el brasileño continuó hablando para las televisiones brasileñas. "Alonso no tenía la menor posibilidad de pasarme, no sé lo que intentó. Acabó con mi carrera y con la suya, ¿qué podía hacer?".

Estas declaraciones obtuvieron respuesta instantánea de Alonso: "Seguro que no me ha visto. Siempre es complicado en la salida y yo arriesgué. Podía haber sido más conservador, pero intenté jugármela con el exterior a sabiendas de que podía no verme", declaró el piloto de McLaren, zanjando así una de las polémicas del fin de semana.

