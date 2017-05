La fiesta del Feyenoord tras ganar la Liga 18 años después

El Feyenoord Rotterdam conquistó la Eredivisie 18 años después. El equipo dirigido por el ex azulgrana Giovanni Van Bronckhorst logró su décimo campeonato de Liga, rompiendo la racha del PSV que había conseguido las dos últimas Ligas.

🎥 Tras 18 años de espera la afición del @Feyenoord salió a las calles para festejar el campeonato de su equipo en la #Eredivisie pic.twitter.com/XvlZh1lsPX — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) 15 de mayo de 2017

El cuadro de Rotterdam necesitaba ganar y lo hizo por 3-1 al Heracles gracias al triplete del ex del Liverpool Dirk Kuyt. El atacante regresó al equipo nueve años después de su marcha y en su segunda temporada consiguió el ansiado título.

Este lunes, los aficionados no se hicieron de rogar y abarrotaron las calles de la ciudad holandesa. El "You will never walk alone" sonó en todo Rotterdam como hacía 18 años que no sonaba.

