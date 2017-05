Mikel Landa: "Voy a tratar de continuar"

El español Mikel Landa (Sky), principal perjudicado por la caída de la novena etapa al pie del Blockhaus, confirmó tras las pruebas médicas realizadas en la jornada de descanso que no tiene ninguna lesión que le impida seguir en carrera y que tratará de "buscar una nueva motivación para aprovechar el buen momento de forma" con el que se presentó en la salida.

"No me siento tan mal. Estaba un poco asustado de cómo me iba a sentir cuando me despertara esta mañana, pero me sentí mejor que ayer, así que esto es una buena señal", señaló el ciclista vasco.

Landa, alejado en la general a 27.06 del líder Nairo Quintana, señaló que se probará este martes en la contrarreloj y que su idea es seguir en carrera. "Voy a ver cómo me siento de nuevo mañana por la mañana. Pero tuve una exploración y se ha visto que estoy bien, así que seguro que voy a tratar de continuar", señaló.

El objetivo a partir de ahora es superar el dolor de su costado izquierdo para "encontrar una nueva motivación y tratar de aprovechar esta buena condición que tengo".

Por su parte, el galés Geraint Thomas, colíder del Sky junto a Landa, también se mostró moderadamente optimista tras comprobar que no tiene lesiones importantes tras la caída del pasado domingo. "Estoy bien y no hay nada roto. He tenido peores lesiones y voy a ser capaz de superarlo. No es lo ideal, espero estar un poco mejor mañana", señaló.

Según Thomas, aún queda mucho por discutir en este Giro del Centenario, a pesar de encontrarse a 5.14 minutos de Quintana en la general. "Aún queda un montón de carrera y voy a tratar de mejorar mi posición en la general hasta el final de Milán, o simplemente tratar de apuntar un par de etapas. Para empezar, este martes quiero ir al cien por ciento en la contrarreloj", concluyó.

