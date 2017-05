Alonso responde a Hamilton

Lewis Hamilton habló para los micrófonos de 'Movistar F1' acerca de Fernando Alonso y como no vale con tener talento para ganar : "La F1 es un deporte inusual. Puedes ser el mejor preparado, el que está más en forma, el más talentoso y aun así no tener nada. Es terrible, es algo que no me gusta de este deporte, es como un juego de ajedrez para los pilotos".

No parece haberle sentado demasiado bien estas declaraciones el piloto español, que mediante su Twitter personal respondió a un tuit del Diario AS que enlazaba esas palabras con iconos de risas e ironía.





Comentarios