Díaz y Sánchez se cruzan duros reproches sobre el desastre electoral y la abstención

El debate ha comenzado con un minuto de tiempo para cada uno de los candidatos. Susana Díaz ha sido la primera en tomar la palabra para explicar que está dispuesta a "asumir en primera persona" el rumbo del partido. "Hemos llegado aquí en una de las situaciones más difíciles y sé como os sentís porque yo me siento igual, Comparto la preocupación. Este partido es grande, mucho mejor de lo que algunos dicen", ha afirmado. Pedro Sánchez ha dicho que la primera medida que tomará si llega al liderato será exigir la dimisión de Mariano Rajoy. Patxi López se ha referido a la abstención que permitió gobernar al PP: "No fue una buena idea".

Esa abstención ha sido un tema recurrente a lo largo del debate. "Yo comprendo que fue doloroso, pero en esta situación estamos porque el PP es un partido tóxico", ha dicho Díaz. Sánchez ha explicado que ni García-Page ni Ximo Puig se han podemizado por sus acuerdos.

"Tu problema no soy yo, eres tú", le ha espetado la presidenta andaluza al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez, a quien le ha reprochado que trate de "justificarse" en sus diferencias con ella. "Si tu problema fuese yo, el problema habría acabado hace mucho tiempo", ha asegurado Díaz: "El problema es que de la Ejecutiva sólo quedan siete trabajando contigo; José Luis Rodríguez Zapatero ya no se fía de ti; Felipe González también piensa que lo has engañado".

Susana Díaz: "Si el PSOE no remonta conmigo, me iré sin hacer ruido"

"¿Por qué los ciudadanos nos han dado 85 escaños? Porque hemos dado muchísimos bandazos, no sabían que proyecto de país defendíamos", ha dicho Susana Díaz, que ha espetado a Sánchez: "No digo que seas voluble, creo que vas cambiando de opinión en función de lo que te viene bien. "No se puede tener cada día de la semana una opinión distinta. Ni 19, una por cada comunidad autónoma y ciudad autónoma".

Pedro Sánchez ha afeado a Susana Díaz que no haya presentado su proyecto, algo que tiene previsto hacer este martes. La presidenta de la Junta de Andalucía ha reiterado en varias ocasiones que quiere que el PSOE vuelva a ganar las elecciones. "Soy una persona profundamente de izquierdas. La primera decisión que voy a adoptar es que, si el PSOE no remonta en las elecciones, yo me marcharé, y lo haré sin hacer ruido y sin fracturar el partido porque el PSOE es mucho más imporatante que todos los que estamos aquí", ha dicho Díaz.

"Me parece que es algo fundamental hablar de las cuestiones que afectan a la convivencia en nuestro país", ha explicado Pedro Sánchez: "Defiendo una España nación de naciones como hacía Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero". Susana Díaz ha asegurado que le tiene que reconocer, "y lo digo con humildad, que esta semana has sido muy imaginativo porque decir que España es una nación de nación de culturas".

Por su parte, Patxi López ha dicho que para un socialista lo fundamental es "un modelo de Estado que nos permita conseguir la libertad, la igualdad y la justicia social. El resto, lo siento, no le quito importancia pero para un socialista tiene que ser accesorio. Por eso hemos defendido el sistema federal".

Sánchez: "Hay que acabar con el precariado"

Díaz ha explicado las cuatro prioridades: combatir la desigualdad, gestionar un nuevo modelo productivo "generando riqueza con la reforma la reforma laboral y un pacto entre generaciones; actualizar la educación pública y la sanidad e incluir un nuevo pilar como es el de la inclusión". Sánchez ha recordado que su propuesta incluye "acabar con el precariado, derogar la reforma laboral y aprobar el ingreso mínimo vital". Patxi López ha hecho un llamamiento a "quitarse los complejos" y a "recuperar la política para poner la economía al servicios de los ciudadanos". López ha dicho que España ha salido de la crisis, pero "no los españoles". Los tres candidatos coinciden en derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en 2012.

Sánchez ha vuelto a invitar a Patxi López a "caminar juntos" porque "este proyecto es nuestro proyecto". La respuesta de López no ha podido ser más contudente: "Me parece muy bien que si no tenías ideas cogieras las mías".

Patxi López: "Somos el ibuprofeno de la derecha"

Patxi López se ha mostrado partidario de llegar a un pacto de Estado para combatir la violencia machista y que "lo llevemos hasta la Constitución". Ha defendido que el PSOE "tiene que volver a ser una esperanza. Hoy no lo somos. Hoy solo somos el partido de la bronca interna. Somos el ibuprofeno de la derecha".

La parte final del debate se ha centrado en el modelo de partido que defiende cada candidato. Hasta 200 periodistas han estado acreditados para seguir este debate, 85 de ellos de medios extranjeros. En la sala no había militantes, solo periodistas y los asesores de los candidatos.

