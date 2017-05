Djokovic: "Tengo motivación de sobra"

El serbio, número dos del tenis mundial y que desde hace unas semanas se entrena solo tras haber puesto fin a su larga cooperación con el técnico Marjan Vajda, declaró que le sobra motivación para lograr éxitos en su carrera.

"Dentro de una semana cumplo 30 años, soy joven todavía. Antes solo deseaba una carrera larga. Ahora deseo que sea larga y exitosa", dijo Djokovic en declaraciones al diario serbio Blic en Roma, donde participa en el Masters 1000 de Italia. "Por eso tengo motivación de sobra y me esforzaré por que los tiempos que llegan sean los más bellos", declaró el tenista.

Djokovic, ex número uno de la ATP, ha tenido un rendimiento irregular desde mediados del año pasado, tras ganar Roland Garros. El pasado día 5 anunció que rompía con su cuerpo técnico de los últimos diez años en busca de un nuevo impulso y para mejorar el nivel de juego, y se espera que encuentre a un nuevo entrenador aunque aseguró que no tiene prisa en hacerlo.

Djokovic dijo este martes que no cambiaría nada en su carrera "ya que todo lo que ha pasado antes y después de Roland Gaross tiene su porqué", pero que el viraje que ahora vive "ha tenido que pasar". Explicó que "durante diez años estaba en auge y no era consciente de todo lo que pasaba". "Ahora que la situación ya no es igual tengo el tiempo de reflexionar", declaró.

