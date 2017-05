Zidane aclara el enfado de Morata después de ser sustituido

Zidane tenía claro, clarísimo, el mensaje que quería dar antes incluso de sentarse en la sala de prensa. Que sólo pensaba en el partido de este miércoles ante el Celta -uno de los dos que le quedan para en esta Liga- y que no se van a relajar.

Lo repitió una y otra vez. “Tenemos un partido mañana y pensamos en eso”, dijo en un momento. “Nosotros tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido. No nos vamos a relajar para nada. Eso te lo aseguro”, contestó después. “Quedan dos partidos y pienso sólo en positivo. Pase lo que pase. Queremos dar el 100% de lo que tenemos. Yo y los jugadores”, comentó también.

El francés dejó claro además que Morata no está enfadado con él -el delantero no lo saludó al ser cambiado el domingo ante el Sevilla-. “Morata estaba enfadado con otra cosa. No conmigo. Nosotros hablamos y se queda ahí”, aclaró.

Algo menos tajante fue cuando se le preguntó si sentía que no era suficientemente valorado su trabajo dentro del club: “Yo creo que están contentos conmigo. Creo, todos”.

No quiso responder sobre posibles primas al Celta. “Lo siento porque tú tienes que hacer tu pregunta pero no te voy a contestar sobre eso”, dijo entre risas. “Sí puedo decir una cosa, el equipo del Celta va a jugar como profesionales que son”, añadió después.

Además, confirmó que James Rodríguez no viajará a Vigo por un golpe y que Gareth Bale ya entrena en el campo, aunque aún no con el resto del grupo.

Comentarios