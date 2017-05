El implacable mensaje de Roland Garros para Maria Sharapova

Pocas veces en la historia del tenis un evento fue tan duro con una campeona como lo ha sido Roland Garros con Maria Sharapova. La tenista rusa, de vuelta esta primavera tras más de un año de sanción por dopaje, ha sido invitada a los torneos de Stuttgart, Madrid y Roma por no disponer del ranking necesario, sin embargo la gran duda es qué haría Roland Garros con ella.

Es martes se ha deshojado la margarita con una rueda de prensa del presidente de la Federación Francesa, Bernard Giudicelli Ferrandini, como parte de la organización de Roland Garros. "Hay invitaciones para lesionados, pero no para el dopaje", ha zanjado el mandatario, que cierra así la puerta a una posible participación de 'Masha' en el evento de 2017. Si no tiene el ranking necesario, no podrá jugar.

Sharapova vuelve rodeada de polémica La tenista rusa reaparece en Stuttgart tras cumplir una sanción de quince meses por consumo de Meldonium

Ahora mismo Maria Sharapova ocupa el puesto del ranking 211 y se encuentra jugando el torneo de Roma, donde estaba previsto que jugase en segunda ronda frente a Mirjana Lucic. Al no haber entrado por ranking, ni haber recibido invitación, Sharapova no podrá jugar Roland Garros y tendrá vacaciones forzosas en esas dos semanas. Si parece que podrá jugar al menos en la previa de Wimbledon al contar con los puntos necesarios.

