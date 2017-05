La Comisión Europea amenaza con abrir expediente a los países que no cumplan con la cuota de refugiados

La Comisión Europea (CE) ha pedido a España y otros países de la UE que aumenten la acogida de solicitantes de asilo desde Italia y Grecia y amenazó con abrir procedimientos de infracción a los Estados menos solidarios.

La advertencia se dirigió en particular a Hungría y Polonia, que todavía no han trasladado a sus territorios a ningún demandante de asilo, y en menor medida a Austria, que ha acogido a 50.

En septiembre de 2015, la UE se comprometió a reubicar desde Italia y Grecia a 160.000 solicitantes de asilo y a reasentar a 22.000 personas que ya cuentan con el estatus y están en países como Turquía, Jordania y Líbano, todo ello en un plazo de dos años. Hasta el 12 de mayo pasado, según la CE, los países europeos habían trasladado a 18.418 solicitantes de asilo, 5.711 desde Italia y 12.707 desde Grecia.

La CE advirtió de que podría anunciar en junio, cuando presente su próximo informe, la apertura de procedimientos de infracción contra los países que no respeten los compromisos adquiridos. "La CE urge a todos los países que no han reubicado a nadie a que lo hagan o a los que no se han comprometido a nuevos traslados en el último año, a hacerlo inmediatamente", dijo el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, en rueda de prensa.

En particular, pidió a España, Bélgica y Croacia que "aumenten sus compromisos mensuales" sobre los solicitantes de asilo en Italia y Grecia, mientras que a Alemania, Rumanía y Eslovaquia les instó a incrementar los traslados desde Grecia y a Francia le pidió que haga lo propio desde Italia.

Para la CE, "el ritmo actual de la reubicación está todavía por debajo de lo que es necesario para cumplir los objetivos establecidos para asegurar que todos los que tienen derecho son trasladados en los próximos meses", dijo.

Avramópulos recordó que el éxito del programa de reubicación "no puede depender solo de unos pocos" y urgió a "los países que han fallado sistemáticamente" en el cumplimiento de sus obligaciones a "empezar a hacerlo de una vez por todas".

La CE insistió en que la actitud de Hungría, Polonia y Austria supone una violación de las obligaciones legales asumidas y reveló que la República Checa no ha participado activamente en el programa desde hace un año.

Valoró, por otra parte, la buena marcha del programa de reasentamiento, que ha permitido que 16.163 personas hayan sido trasladadas en 21 países, de los 22.504 reasentamientos acordados, principalmente procedentes de Turquía, pero también de Jordania y el Líbano.

Aunque algunos Estados miembros y países asociados ya han cumplido sus objetivos (Alemania, Estonia, Irlanda, los Países Bajos, Finlandia, Suecia, el Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Suiza), los esfuerzos de reasentamiento siguen siendo desiguales. En particular, Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia todavía tienen que empezar a aplicar las medidas de reasentamiento.

España ha reasentado hasta la fecha a 418 refugiados y 886 solicitantes de asilo en Italia y Grecia, cuando se comprometió a acoger a más de 17.000 para septiembre próximo.

