George R.R. Martin confirma una quinta serie sobre el universo de 'Juego de Tronos'

El escritor de la saga de novelas Canción de hielo y fuego, George R.R. Martin, ha confirmado que están trabajando en cinco pilotos, y no cuatro, como habían adelantado varias fuentes hace un par de semanas, para desarrollar nuevas series ambientadas en el universo de Poniente.

Pese a que todavía queda más de un año para que se estrene la octava y última temporada de la serie, que tan solo contará con seis capítulos, el escritor ha querido dar a conocer los primeros detalles de lo que vendrá después de que finalice la historia de Jon Snow, Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister.

No contempla el formato spin-off

En una entrada de su página de Livejournal, R.R. Martin ha confirmado que está trabajando con un grupo de guionistas para continuar con el universo de Poniente. No obstante, el escritor ha revelado que no cree que sean spinoffs, es decir, historias derivadas con alguno de los personajes secundarios en el papel de protagonista.

"No me gusta el término spinoff y no creo que realmente represente a estos nuevos proyectos. Estamos hablando de historias nuevas ambientadas en el 'universo secundario' (por tomar prestado el término de Tolkien) de Poniente y el mundo más allá de Poniente, el mundo que creé para Canción de hielo y fuego", explica R.R. Martin, "Es todo un mundo. Si había ocho millones de historias en La ciudad desnuda en los años 50, piensa cuántas más habrá en un mundo entero, y uno con miles de años de historia registrada.

Precuelas más que secuelas

El escritor ha aprovechado para explicar que cada uno de los proyectos que está preparando HBO es una precuela más que una secuela. De hecho, una de las cinco historias no estaría basada en Poniente, tal y como ha asegurado R.R. Martin. El estadounidense también ha confirmado que ninguna de las nuevas series estará basada en la 'Rebelión de Robert' o los 'Cuentos de Dunk y Egg'.

"Todos sabemos lo lento que soy, y lo rápido que un programa de televisión puede moverse. No quiero repetir lo que sucedió con 'Juego de Tronos' en sí, donde la serie se adelantó a los libros", ha explicado Martin. Por esa misma razón, el escritor ha asegurado que cuando termine todas sus historias de 'Cuentos de Dunk y Egg' hará un programa de televisión sobre ellos. En lo que respecta a la 'Rebelión de Robert', el estadounidense ha confirmado que no hará falta una serie derivada puesto que cuando termine de escribir Canción de hielo y fuego, los lectores descubrirán qué sucedió durante esta rebelión.

Mientras tanto, HBO trabaja con Jane Goldman (Stardust, Kingsman), Carly Wray (Mad Men, The Leftovers), Brian Helgeland (Mystic River) y Max Borenstein (Kong: La isla calavera, Godzilla) y un quinto guionista no revelado hasta la fecha para crear nuevas historias a partir de la saga de novelas Canción de hielo y fuego.

