El programa de Risto Mejide hace aguas en Telecinco

Este lunes, Telecinco emitió el segundo programa de All you need is love…o no, bajando hasta un alarmante 11% de cuota de pantalla y 1.273.000 espectadores. Así, el espacio presentado por el publicista y toda su patrulla Pro-Cupido ha perdido en tan solo una semana más de medio millón de espectadores: 1.783.000 (14,1%). ¿Se avecina cancelación?

Por su parte, la decisión de renovar Allí abajo por una cuarta temporada ha sido recompensada por su público más fiel. Concretamente, la comedia estrella de Antena 3 anotó anoche en prime time un gran 20.2% de cuota de pantalla con más de 3 millones de espectadores (3.177.000).

En La 1, la película Una vida por delante se acercó a los 2 millones de espectadores (1.842.000), lo que se tradujo en un discreto 11.9% de share.

En lo que respecta a las cadenas de segunda generación, En el punto de mira promedió un buen 8,6% con 1.399.000 espectadores en Cuatro gracias a los especiales Okupas de lujo y Hazte oír frente al Taquillazo de laSexta: Green Zone: distrito protegido (7,6% y 1.147.000).

Lidera Antena 3 por los pelos

Antena 3 lideró este lunes con un 13.4% frente al 13.3% de Telecinco. Fue el dominio de la cadena de Atresmedia en la mañana (14.8%), el prime time (15.1%) y el late night (12.2%) lo que le otorgó esa ventaja de una décima.

Audiencias prime time lunes Antena 3 'El Hormiguero' (Sara Baras): 2.572.000 y 14,5% 'Allí abajo': 3.177.000 y 20,2% Telecinco 'Supervivientes: última hora': 1.516.000 y 8,4% 'All you need is love... o no': 1.273.000 y 11% La 1 'Hora punta: Previo': 1.406.000 y 7,7% 'Cine': "Una vida por delante": 1.842.000 y 11,9% laSexta 'El intermedio': 1.973.000 y 11,6% 'El taquillazo': "Green Zone: distrito protegido": 1.147.000 y 7,6% Cuatro 'First dates': 1.258.000 y 7,4% 'En el punto de mira': 1.399.000 y 8,6% La 2 'Historia de nuestro cine': "Macarena": 388.000 y 2,2%

