Cuenta atrás para lo 'más' de Alejandro Sanz

Más de 6 millones de copias en todo el mundo, más de 2 millones solo en España, más de un año en el número uno de ventas (en concreto un año y cuatro meses) . Una crónica de mases, de + ES +, el reencuentro de Alejandro Sanz con su disco punto de inflexión: "El tiempo pasa para todo el mundo, pero con algunas cosas no puede, como con la ilusión. Sigo manteniendo una ilusión enorme con mi trabajo, sigo intentando mover emociones, que es con lo que trabajo; por lo demás no hay nada nuevo", señala el artista.

Pero sí hay algo nuevo cuando este concierto homenaje agotó entradas en menos de media hora. Hay algo nuevo cada vez que escucha el disco, aún 20 años después: "Pongo el disco y cuando suena hay cosas que musicalmente todavía me sorprenden, que me parece que estaban muy bien hechas para el momento en el que estaban hechas, y que siguen vigentes", explica Sanz.

"Es un disco que se parió redondo tras un año entero en el estudio sin salir, mi madre dejaba la comida en la puerta y solo entraban una hora a limpiar", ha recordado sobre su elaboración, de la que ha destacado sobre todo "la búsqueda" en la que se sumió.

Para celebrar aquellos hallazgos se ha planteado un escenario ideado especialmente para el 24-J bajo la perspectiva, ha destacado, de que éste debía ser "un concierto único e irrepetible, que la gente no olvidara jamás", lo que implicaba "tirar la casa por la ventana".

Entre otras cosas, ha querido juntar a sus dos bandas, la de ahora y la que tenía en la gira de 1998, incluidas algunas personas que ya ni se dedican a la música, para hacer sonar "todo el disco", algunas del posterior El alma al aire y duetos históricos de su carrera.

Se sube a este escenario único con amigos: Pablo Alborán, Juanes, Bisbal, Malú o Shakira, entre otros. En cuanto al repertorio, él no se queda con ninguna: "Yo creo que no hay canciones mejores ni peores; hay canciones que llegan más que llegan menos... Para mí todas las canciones son como ángeles, son entes que nos cuidan y que nos aportan mucho; cada una de las canciones que he escrito en mi vida tienen un porqué y no hay ninguna mejor que otra", sentencia.

Sin embargo, reconoce que Y si fuera ella será un momento "muy especial" de la noche". Ya podemos escuchar como aperitivo su última versión, un collage solidario, con voces de Pablo Alborán, Laura Pausini, Antonio Orozco, India Martínez, Jesse & Joy, Pablo López o Vanesa Martín por y para a Save the Children.

