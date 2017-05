El truco de Fernando Alonso para correr en Indianápolis

Fernando Alonso completó su segundo día de entrenamientos en el Indianapolis Motor Speedway de cara a su participación en la 101 edición de las 500 Millas de Indianapolis, el 28 de mayo, y dijo aprender en cada vuelta con otra jornada muy positiva de trabajo.

Además para Alonso, que corre con el equipo de Andretti Autosport y el monoplaza que lleva motor Honda, describió su primer día de pruebas serias con otros automóviles en la pista como algo especial y muy constructivo.

El monoplaza con el número 29 pilotado por Alonso completó 117 vueltas, muchas más de las que hizo cualquier otro piloto, y concluyó con el vigésimo cuarto tiempo más rápido después de haber completado la mejor vuelta a 221.029 millas por hora (368.5864 kilómetros por hora).

"Ha sido un día muy positivo y productivo al completar una gran número de vueltas y tener también todo el aprendizaje posible", declaró Alonso al concluir el trabajo. "Al final hicimos algunos grupos para correr con tráfico en la pista que me permitió asimilar nueva información para ser mañana mejor corredor en este circuito".

Aunque era la primera vez que Alonso pudo correr con más coches en la pista y hacerlo en periodos de mayor duración de tiempo, en la jornada del lunes fue todo más breve, dijo que la experiencia no le había sorprendido. "Me siento bien y como lo esperaba", señaló el piloto asturiano.

"Es importante el mantenerte cercano al coche que va delante de ti para beneficiarte en la siguiente recta, por lo que fue muy útil", añadió.

El dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno añadió que ser parte de un equipo de seis autos que posee Andretti Autosport fue una gran ayuda para él comprender cómo correr en el tráfico. "Estoy en el mejor equipo para eso", valoró.

"Mis compañeros de equipo fueron increíbles ayudándome. Sabía que estaban cuidando de mí en algunos momentos de la carrera, así que fue bueno", subrayó. El piloto de McLaren Honda reiteró que todo el proceso de aprendizaje que tiene es algo increíble.

"Es la primera vez para mí, aprendiendo aquí y allá, cada vuelta cuando las sigo, lo que hacen, cómo atacan la siguiente esquina o la próxima vuelta, cómo preparan el adelantamiento", subrayó Alonso, que reiteró que su dedicación a la carrera es completa con trabajo durante toda la mañana en el simulador de Honda en Indianápolis ayudando a acelerar su progreso y adaptación.

"Es una dedicación de 24 horas la que tengo el último mes y medio", admitió. "Por la mañana, voy al simulador, por las tardes vengo aquí y sigo haciendo vueltas y aprendiendo, que de eso se trata", subrayó.

Admitió que todavía no habían podido compilar todos los datos que ya poseen, pero que lo harán de una manera positiva de cara a hacer una buena carrera. "No hemos juntado toda la información que poseemos porque no hay tiempo para hacerlo, continuamos experimentando en la configuración, experimentando en correr en el tráfico, pero creo que llegaremos bastante bien para la calificación y la carrera", subrayó el piloto español.

