Telecinco habla alto y claro: "No producimos series para guardarlas en el almacén"

Telecinco despide temporada líder un año más, un liderazgo respaldado en gran parte por el buen hacer de su ficción en el prime time. Después de un año de grandes ausencias, esta temporada, Mediaset España ha puesto toda la carne en el asador, estrenando hasta cuatro nuevas producciones con unos resultados notables.

En CadenaSER.com ahondamos en el universo de las series 'Made in Telecinco' de la mano de Manuel Villanueva, Director General de Contenidos del grupo.

Mientras que en la pasada temporada no apostasteis por ninguna producción inédita, este curso habéis estrenado hasta cuatro nuevas series. ¿Casualidad?

También en la televisión se da eso tan complejo del azar y la necesidad. Ahora, por ejemplo, 'Supervivientes' ocupa hasta tres prime times porque es un producto que demuestra tal vigor y energía que esta táctica solo puedes llevarla a cabo con un reality así. Esto supone, eso si, una dificultad a la hora de poder estrenar otros productos.

La que se avecina (22,1% y 3.539.000), comedia más vista de la televisión, es la serie con mejor target comercial con una cuota del 26,4%.

¿Estáis satisfechos con vuestras dos grandes apuestas en ficcion para este 2017?

Estamos muy satisfechos. 'Sé quién eres' ha sido un thriller que nos ha dado un resultado más que aceptable. Trabajamos mucho en este producto y estamos contentos con el resultado. También lo estamos con 'Perdóname, Señor', que va a emitir ahora su última cita con resultados verdaderamente satisfactorios.

'Sé quién eres' y 'Perdóname, Señor' son dos series con sellos totalmente diferentes. ¿Con cuál has disfrutado más?

Yo disfruto con las ideas. En el mundo de la creación, y por tanto en el de la televisión, lo más valioso son las ideas, pero luego hay que gestionarlas, producirlas y, por último, hacer que el público las vea. Lo importante es tener la idea y trabajar en ella hasta que la ves factible y alcanzable.

Lo cierto es que no tengo un género en particular que me guste más que otro. Me río y disfruto de 'La que se avecina', por ejemplo. Con 'Sé quién eres' sobre todo disfrutamos mucho en la construcción de los personajes. Además es un placer trabajar con una persona tan inteligente como Pau Freixas.

¿Pero qué te pone de mejor humor, las buenas críticas que recibió 'Sé quién eres' o los datos que está haciendo 'Perdóname, Señor'?

Perdóname, Señor (19,8% y 3.064.000), líder de su banda de emisión con un destacado 21,8% de share en espectadores de 25 a 34 años, 8,9 puntos más que Antena 3 (12,9%).

A mí lo que me pone de mejor humor es que el público disfrute y nos elija como oferta cada noche. Decía un viejo escritor que "uno siempre escribe en función del destinatario". Nosotros trabajamos para el público y, por tanto, cuando el público aplaude lo que estamos haciendo es la mejor recompensa para el trabajo. Esto es lo que hace que mi café de las mañanas sea más dulce o más amargo.

Desde 2010, ninguna serie de Telecinco ha conseguido pasar de la tercera temporada. ¿Se trata de una pereferencia?

Se trata de una cuestión de géneros. Antes las series tenían muchísimos capítulos porque eran, o bien procedimentales, o bien comedias que te permitirían hacer un desarrollo my largo. Prácticamente este tipo de series han desaparecido de la televisión. Ahora casi todo son thrillers o comedias. Se corresponde más a los géneros que a los productos en sí. Todas estas series están entre las dos y tres temporadas.

Un thriller exige un nivel de estrés del telespectador que en algún momento tiene que terminar, como sucedió con 'El Príncipe'.

También se esperaba para la temporada 2016/2017 'La Verdad'. ¿Cuándo se va a estrenar finalmente esta serie?

Está producida y en la parrilla de salida. Como pista te diré que 'La Verdad' empieza lloviendo…

De cara al próximo curso, ¿vais a seguir explotando el formato TV Movie tras los buenos resultados de 'Lo que escondían sus ojos' y 'El padre de Caín'?

Lo que escondían sus ojos (18,9% y 3.200.000), líder entre las cadenas comerciales con un 23,8% entre el público femenino.

Ahora estamos concentrados en el 'True Crime', un nuevo género que estrenaremos en otoño.

Pero es verdad que estamos trabajando en nuevos proyectos de TV Movie y no descartamos que en otoño empecemos a trabajar en tres nuevas miniseries.

El futuro de la ficción de Telecinco tiene nombres y apellidos: 'El accidente', 'Vivir sin permiso', 'Ella es tu padre', 'La que se avecina' (T10). Ahora bien, ¿encontrarán hueco en parrilla todas estas series?

Claro que los encontraremos. Uno no produce solo para guardar en el almacén. También hay que hornear las cosas cuando uno las tiene en el cajón, sobre todo porque nosotros tenemos muy claro que los pilares de Telecinco son información, entretenimiento y ficción.

De momento solo puedo adelantar que 'Ella es tu padre' será una de las ofertas para este otoño con toda seguridad...

En los últimos años, Bambú Producciones se ha convertido en una de las productoras principales de las series españolas, implantándose en la industria como principal generadora de ficcion. Aún así, todavía no habéis trabajado juntos. ¿Por qué?

Hasta lo que yo sé, Bambú tiene un acuerdo de preferencia con Antena 3. Además, las series que nos ha presentado siempre han sido de corto recorrido y en ese momento ya estábamos trabajando en ideas muy parecidas. Recuerdo que nos presentaron una ficción de corte bélico justo cuando íbamos a empezar a rodar 'Los Nuestros' y la desestimamos. Pero repito: esta productora tienen un acuerdo de tanteo con Antena 3 que les impide trabajar para otra cadena en abierto.

