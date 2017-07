Mikel Landa: "El equipo me pidió parar para ayudar a Froome"

La etapa del día estuvo marcada sin lugar a dudas por el problema mecánico que sufrió Chris Froome a pie del último gran puerto de la jornada. El británico tuvo que cambiar de bici con su compañero Michal Kwiatkowski y emprender la búsqueda del grupo de favoritos.

Justo antes de iniciar la subida, el equipo AG2R comenzó a estirar el grupo con ganas de dar guerra en el puerto. Algo que se vio incentivado con el problema del maillot amarillo.

Entre Sergio Henao, Kyrienka y Mikel Nieve aproximaron a Chris Froome al grupo de favoritos, pero aún le separaban unos metros que se le podrían haber hecho eternos de no ser por Mikel Landa.

El ciclista vitoriano se descolgó del grupo y ayudó a su líder a reintegrarse con el grupo para que no cediera tiempo. Al final de la etapa, Landa confirmó en el micrófono de Borja Cuadrado que la decisión venía desde el coche de Nicolas Portal.

"Me lo ha pedido el equipo. Cuando Nieve no ha podido más he tenido que parar yo. Era un buen momento porque el AG2R se ha quedado sin unidades y hemos podido entrar sin problemas", confirmó.

