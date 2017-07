Un nuevo dispositivo portátil detecta células tumorales en la sangre

Los pacientes con cáncer necesitan ser monitoreados constantemente durante el tratamiento para evaluar el progreso de la enfermedad y, sobre todo, para poder detectar la temida metástasis.

Esto se hace actualmente utilizando técnicas de imagen y biopsias que son invasivas y no siempre dan resultado. En cambio, este nuevo dispositivo diseñado por investigadores de la URV (Universidad Rovira y Virgili) es altamente sensible y no requiere cirugía o tratamiento que implique radiación.

Por lo tanto, es un método clínico muy útil porque mejora la calidad de vida de los pacientes eliminando la necesidad de procedimientos tradicionales más invasivos.

Además, puede ayudar en el diagnóstico precoz de la enfermedad y monitorear los tumores de manera más efectiva y de una manera que tiene un efecto menos negativo en los cuerpos de los pacientes.

Ventajas

El dispositivo cuenta el número de células tumorales en una muestra de sangre en tiempo real y, de este modo, es una herramienta muy eficaz para mejorar el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

El sistema se ha probado con éxito en pacientes en varias etapas del cáncer de mama y podría utilizarse para determinar la presencia de otros tumores mediante el análisis de diferentes anticuerpos en la muestra de sangre.

Funcionamiento

El nuevo dispositivo utiliza dos sistemas en miniatura: un sistema de flujo y un sistema óptico. El primero hace que las células sanguíneas fluyan en alineación, mientras que el segundo utiliza dos fibras ópticas (un diodo láser y un fotodetector) para analizar las células y contar las que son cancerosas y las que no lo son. La relación entre los dos da una comprensión de cómo el cáncer está progresando.

