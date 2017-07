Purificación García y Moisés Nieto se alzan con el Premio Nacional de la Moda

Purificación García y Moisés Nieto se han alzado con el Premio Nacional de Moda. El portal Efe Estilo y la empresa catalana Puig también han recibido el premio.

El más importante se lo ha llevado Purificación, un premio que reconoce su trayectoria en la industria de la moda desde el año 1975. Su estilo fiel a lo clásico, sobrio y elegante siempre adaptándose a las nuevas tendencias, le han alzado como la mejor diseñadora de España. “Es un orgullo, estoy muy agradecida. Esto no sería posible sin el equipo que tengo detrás”, comenta la diseñadora tras el premio.

Moisés Nieto ha recibido el Premio Nuevo Valor, ganando a los diseñadores Ulises Mérida y Oteyza. No es la primera vez que el español recibe un premio. Ha ganado premios como el My Own Show, otorgado por el Grupo Valentino, o el premio a la mejor colección de EGO, en la pasarela de Cibeles Fashion Week.

Por otro lado, el portal de moda Efe Estilo ha recibido el Premio Nacional a la Comunicación en el sector de la Moda desde el Ministerio de Economía, industria y Competitvidad. El premio ha sido recogido por la directora de Efe Estilo, Lourdes Esmorís. La información especializada que alberga en su web se trata de un valor añadido para el mundo de la moda, que está documentada y archivada desde 1988, con casi 11.000 noticias.

La secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, ha dado a conocer los resultados económicos positivos del sector. La moda española ha consolidado su recuperación después de que el año pasado se alcanzaran los 23.000 millones de euros, frente a los 18.000 del año 2015.

