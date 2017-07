Diego Costa la lía en su cuenta de instagram

Que Diego Costa quiere marcharse al Atlético de Madrid es un secreto a voces. Lo ha dicho por activa y por pasiva, pero de momento el conjunto rojiblanco no ha movido pieza.

O al menos no ha movido la pieza necesaria para cerrar el traspaso. Porque es evidente que si Costa aún no está en el Atlético no es por él. El jugador hace todo lo posible por dejarse querer.

Lo de este domingo ha sido surrealista. El jugador, que sigue perteneciendo al Chelsea, se puso la camiseta del conjunto rojiblanco durante una reunión de amigos.

El propio Cesc Fábregas se reía en dicha publicación y Costa le contestó con un "Dale un abrazo a Conte" que vuelve a dejar claro los problemas entre el delantero de Lagarto y el técnico italiano.

