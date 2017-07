El lapsus de Fernando Alonso acerca de las Champions del Madrid

Fernando Alonso quiso agradecer en sus redes al Real Madrid un regalo que le mandó el club blanco. Se trataba de un pequeño trozo de red de las porterías de Cardiff en las que el Madrid ganó su Duodécima el pasado 4 de junio. "Creado para ganar", el mensaje que acompañaba la red.

El piloto asturiano publicó una foto del regalo con este mensaje: "Detallazos. Gracias, Real Madrid", junto a un emoticono de corazón y varios trofeos, exactamente once, uno menos de las Copas de Europa que tiene el club blanco.

Un lapsus, el de poner once y no doce, que no pasó por alto en Twitter, donde mucha gente corrigió al asturiano.

Te falta una!! Son 12!! — Juanma Pérez (@juanmaprez) July 17, 2017

Comentarios