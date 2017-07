La mayoría de los españoles apoya la maternidad subrogada

La mayoría de los españoles se muestra favorable a la maternidad subrogada y más del 70% quiere que se apruebe una ley que la regule, según los resultados de el Observatorio de My Word para la Cadena SER. Los ciudadanos apoyan con mayor claridad la maternidad subrogada para parejas heterosexuales que no pueden tener hijos. Los que rechazan los también llamados vientres de alquiler lo hacen fundamentalmente porque supone una mercantilización del cuerpo de la mujer.

Seis de cada diez españoles dicen tener una opinión formada sobre la maternidad subrogada aunque uno de cada tres no se atreve a opinar y el 7% no ha oído hablar de este asunto.

Más de la mitad de los encuestados, el 57% se muestra favorable a la maternidad subrogada. El Observatorio preguntaba textualmente por el grado de aceptación de esta práctica entendida como la ayuda de una mujer a una persona o pareja a tener un hijo, aceptando que se le transfiera a su útero un óvulo previamente fecundado, gestación a término, dar a luz y renunciar a su filiación materna. El 56'9% declaró que la aprobaba mucho o bastante; el 32,4% lo aprueba poco o nada y un 10% no se pronuncia.

Los españoles aprueban con mayor claridad la maternidad subrogada en el caso de parejas heterosexuales que no pueden tener hijos. En este supuesto, la ve bien casi el 70% de los ciudadanos. Cuando se trata de parejas homosexuales de hombres o mujeres o de hombres o mujeres solas, la aprobación sigue siendo mayoritaria pero se queda en torno al 50%.

Motivos de rechazo

¿Cuáles son los motivos por los que casi el 43% de los ciudadanos no aprueban esta práctica o tienen dudas? Según la encuesta de My World, la primera razón es, para cerca del 60% de ellos, que implica mercantilizar el cuerpo de la mujer, convirtiéndola en un objeto. Otros motivos señalados son que una pareja que no puede tener hijos debería recurrir a la adopción y que es una práctica que puede causar daños psicológicos a la madre gestante y porque se mercantiliza el deseo de ser padres.

Sobre las contraprestaciones que deberían recibir las madres subrogadas, el 25% cree que deberían cobrar una compensación económica; el 34% piensan que solo deben recibir la cuantía que le permita hacer frente a los gastos del embarazo; solo el 9% creen que deben hacerlo por altruismo y el 32% no se pronuncia.

Por último, en lo que sí hay una clara mayoría es en que esta polémica práctica debe regularse por ley. Así lo cree el 72% de los consultados por el Observatorio. Solo el 12% piensa que deben ser acuerdos privados entre particulares sin necesidad de una ley.

Según la afinidad política

La maternidad subrogada es un asunto de gran debate social y político que ha provocado división en los partidos. También se muestran divididos sus votantes aunque los de Ciudadanos son los más favorables y los del PP los que más se oponen.

De hecho, los votantes del PP son los únicos entre los que son mayoría los que rechazan los vientres de alquiler, un 48% se oponen frente a un 40% que los respalda. Por contra, los votantes del partido de Albert Rivera, que es el que ha llevado este tema al Congreso, son los que más respaldan esta práctica con un 68% de apoyo.

Se da la circunstancia de que entre los partidos de izquierda, sus direcciones se oponen pero la mayoría de sus votantes están a favor. En el caso del PSOE, el 63% respalda la maternidad subrogada frente a un 30% que la rechaza y en Unidos Podemos, el 55% apoya los vientres de alquiler frente a un 33% que está en contra.

Los votantes de todos los partidos apoyan con claras mayorías que se haga una ley para regularla. Entre los que rechazan la maternidad subrogada, son mayoría en el PP y en Unidos Podemos los que lo hacen porque implica mercantilizar el cuerpo de la mujer, un motivo que señalan en menor medida los simpatizantes de Ciudadanos y del PSOE. Son los votantes del PP los que más citan los motivos religiosos y morales para oponerse y por cierto, entre los votantes del partido de Rajoy solo hay una ligera mayoría a favor de los vientres de alquiler cuando se trate de parejas heterosexuales que no pueden tener hijos.

