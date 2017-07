La Vuelta Ciclista eliminará los besos en el podio e incluirá azafatos masculinos

La Vuelta Ciclista a España ha decidido renovar su imagen de cara a la celebración de la competición este verano. Por primera vez, en los actos de asistencia de entrega de premios podrán verse azafatos masculinos. También desaparecerán las fotos de las paragüeras subidas al podio para besar al ganador. La dirección de la Vuelta ha tomado esta decisión tras el debate generado en los últimos meses por el uso sexista de las azafatas en eventos deportivos.

El director de la Vuelta Ciclista, Javier Guillén, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para explicar los motivos de esta decisión. “Queremos conjugar todas las sensibilidades por eso, en lugar de quitar las azafatas, nos estamos cuestionando que la asistencia que hacen al facilitar el premio sea ejercida unas veces por hombres y otras por mujeres”, ha afirmado.

La Vuelta española sigue así la estela de otras competiciones a dos ruedas celebradas a nivel mundial. El ciclismo australiano decidió bajar este año a las azafatas del podio para terminar con la cosificación de las mujeres y su imagen estereotipada en el mundo del deporte.

La propuesta del ciclismo español no eliminará la figura de las azafatas, pero sí suprimirá el beso a dos mejillas que se da al ganador de la etapa. “Eso no aporta nada a la entrega del premio y como no queremos herir sensibilidades ni azuzar el debate lo quitaremos”, ha afirmado Guillén.

Sobre la vestimenta de las azafatas, el director de la Vuelta Ciclista no contempla cambios al no considerarla “provocativa” ni “exuberante”. “Nuestras azafatas llevan chaqueta con manga larga y la falda debajo de la rodilla. Yo respeto enormemente a los que quisieran otro tipo de vestimenta, pero compruébenla y díganme si necesita ser retocado”, ha subrayado en un momento de la entrevista.

El ganador de La Vuelta 2016, Nairo Quintana, junto con las azafatas en la entrega de premios. / Getty Images

El debate que reclama acabar con la imagen sexista de las mujeres en las competiciones deportivas saltó hace unos meses, cuando el Ayuntamiento de Jerez aprobó una petición para acabar con las paragüeras en el circuito de Moto GP.

La propuesta llevada al pleno por Ganemos Jerez instaba al organizador del Mundial de Motociclismo (Dorna) a acabar con las prácticas que utilizan el cuerpo de la mujer como "adorno y reclamo" para "captar la atención del público".

La polémica volvía a estallar a principios de mayo, aunque lejos de las competiciones a motor. Las azafatas contratadas para el torneo de tenis celebrado en Barcelona, el Conde de Godó, denunciaron haber pasado frío. El uniforme consistía en una vestido corto y, a pesar de las bajas temperaturas registradas por esas fechas, no les dejaron ponerse medias ni tampoco una chaqueta con la que abrigrarse hasta los últimos días del torneo.

Comentarios