La familia de una mujer española de 34 años denuncia su secuestro en México

La familia de la valenciana Pilar Garrido Santamans, de 34 años de edad, ha denunciado su desaparición el pasado domingo 2 de julio en México. La hermana de esta mujer ha asegurado que Garrido Santamans fue secuestrada por personas armadas en la carretera Soto la Marina en dirección Ciudad Victoria (Tamaulipas) y que el día en que ocurrieron los hechos vestía un vestido negro y azul.

La mujer desaparecida es madre de un bebé. Su hermana ha pedido en redes sociales dirigirse al número de teléfono 088 de la Policía Federal de México en caso de tener cualquier tipo de información sobre su desaparición.

Una de las regiones más violentas de México

El portavoz de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, indicó que el marido de la víctima presentó la denuncia de desaparición horas después del suceso el 2 de julio. De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, Pilar Garrido Santamans fue reportada como desaparecida en las inmediaciones del municipio Soto La Marina. Garrido Santamans es de origen valenciano y residía en México desde hace unos tres años.

Rodríguez detalló que el estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", porque no se puede considerar un secuestro dado que hasta el momento no ha habido una petición de rescate, lo que resulta muy poco común en casos similares. Tampoco hay "indicios de que pudiera estar privada de su libertad", agregó la Fiscalía estatal en una nota informativa facilitada a Efe.

Tamaulipas, una de las regiones más violentas del país, cuando la pareja y su hijo de un año regresaban a Ciudad Victoria tras pasar unos días en la playa.

