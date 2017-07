Ada Colau asegura que el 1-O no pondrá en peligro a ningún trabajador público

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Bcomú), espera que "algún día el PSC esté a favor del referéndum" para decidir la relación de Cataluña con España, en que "se interpele a todo el mundo" y por el que ha asegurado que trabaja Catalunya en Comú.

"Que yo no haga lo que Junts pel Sí quiere que haga no quiere decir que no haga nada" por un "referéndum efectivo", ha subrayado Ada Colau en una entrevista en la televisión local betevé, en la que ha señalado que los 'comunes' han conseguido alianzas en España a favor del derecho a decidir de los catalanes que parecían imposibles y ella se ha implicado en el Pacto por el Referéndum.

Colau ha expresado el deseo de que el PSC, socio de gobierno de Barcelona en Comú en Barcelona, "se mueva hacia el referéndum" pero ha puntualizado que el pacto que tienen ahora "es de ciudad" y los posicionamientos al respecto "diferentes". Sobre el anuncio del gobierno de JuntsXSi de que convocará un referéndum soberanista el 1-O, Colau ha puesto en duda que acabe celebrándose. La alcaldesa de Barcelona ha reiterado que facilitará el 1-0 pero lo que no hará "es poner en peligro la institución ni a ningún trabajador público". "Cuando conozcamos -qué requiere el gobierno catalán a los ayuntamientos para el 1-O- sabremos si se dan las condiciones y de qué manera podemos facilitarlo", ha señalado la alcaldesa.

