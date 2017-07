"En mis negocios nadie va con pantalón corto, con melenas o pendientes"

Con sudadera y chanclas se forjó la historia del quinto hombre más rico del mundo. La fortuna del creador de Facebook no ha sumado tales cantidades gracias a su forma de vestir precisamente. En el año 2011 recibió el premio al ejecutivo peor vestido por la revista GQ, pero no todos podemos ser Mark Zuckerberg.

Para algunas personas acudir al trabajo en verano se convierte en un deporte de riesgo si la vestimenta es muy estricta. En la calle ya han opinado y hay practicamente unanimidad sobre el uso de las chanclas en el trabajo, que recibe condena junto con las bermudas.

Pero exactamente, ¿qué marca el protocolo? La experta María de la Serna, fundadora de ‘Protocolblogger’, marca las pautas para ganar la batalla al calor.

¿Qué marca el protocolo?

"En verano es lógico que los hombres no quieran llevar traje y corbata. Lo ideal sería mantener un cierto nivel de formalidad informal[...] Hay que utilizar telas más suaves y chaquetas de traje más finas. No llevar corbata no significa vestir informal, hay camisas o polos que combinan con americana", comenta De la Serna.

Todo varía dependiendo del sector en el que la persona trabaje, pero hay algunos elementos que para la experta están vetados: "No se admite bajo ningún concepto el uso de chanclas, bermudas, ni ningún tipo de vestimenta playera. El trabajo no es lugar para este tipo de atuendo".

El protocolo prohibe ir al trabajo con chanclas, si bien, grandes diseñadores internacionales se han empeñado por llevar esta moda a las oficinas. Marc Jacobs es uno de ellos. En 2016 lanzó su colección masculina basada en un look de traje combinado con sandalias, por la que le llovieron las críticias.

"Con unos calcetines de topos en una empresa tradicional, te vas a llevar el comentario del jefe"

A la derecha el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau en un encuentro el político irlandés Enda Kenny. Lleva calcetines de Star Wars. / The New York Times/Vía AP

Los zapatos también suelen ser un problema en verano, pero la clave según María de la Serna es "llevar siempre calcetines de hilo para que no traspire tanto el pie", pero advierte que hay que tener especial cuidado con los estampados.

"Últimamente hay una moda muy extendida de llevar calcetines con mensajes y estampados, empezando por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Si apareces con unos calcetines de topos o corazoncitos, te vas a llevar el comentario del jefe", alerta la experta.

En cuanto a la vestimenta de las mujeres, María de la Serna asegura que hay "mucha más oferta que la que puede tener un hombre". Para la mujer no sólo se admiten faldas y vestidos, hay una amplia variedad de pantalones perfectos para conseguir un look correcto de oficina. "No hay que caer en la informalidad del vaquero, hay pantalones chinos, de pinzas, de hilo, de talle alto que se pueden combinar muy bien con cualquier camisa".

Los trabajadores de Banco Santander no están obligados a utilizar traje y corbata

A pesar de los consejos que el protocolo nos da, existen muchas empresas que obligan a sus trabajadores vestir con traje y corbata para los hombres y americana de manga larga para las mujeres.

Se suele pensar que esto es más habitual en el sector de la banca y las finanzas, pero desde el Gabinete de Comunicación de Banco Santander nos informan que “lo más extendido es el uso del traje, siendo habitual que en verano algunos trabajadores opten por un pantalón chino y camisa, lo que se conoce como Smart Casual”.

También destacan que la corbata no es obligatoria, aunque en ciertos departamentos es lo más extendido. En cuanto al uso de vaqueros dicen que nunca han sido restringidos y que "muchos compañeros lo utilizan". Finalmente puntualizan que nunca han visto a nadie con bermudas y a muy pocas personas con camiseta.

