La recomendación de Beckham que puso en apuros a Cicinho

Cicinho continúa dando detalles de cómo fue su etapa como jugador del Real Madrid. El lateral brasileño, que estuvo en el club blanco desde 2005 a 2007, ya confesó hace unos meses su problema con el alcohol a su llegada al equipo español y ahora, en una entrevista en 'Bola da Vez' de ESPN Brasil, habla de otros detalles de su etapa como jugador blanco.

El futbolista confesó esta vez cómo le impactó el elegante estilismo de Beckham: “Tiene un estilista personal que le viste, y un día llegó al entrenamiento bien vestido, con joyas. No era oro, pero eran brillantes. Le dije a David que iba muy bien vestido, y Beckham me dijo el sitio donde compró esa ropa, en La Moraleja. Me dijo que llamaría a su amigo para decirle que iría. Claro, yo decidí ir", contó primero.

Y siguió: "Llegué y siendo amigo de Beckham y jugador del Real Madrid, a todos los sitios a los que iba tenía algún descuento en el precio. Me compré una chaqueta de cuero y unos vaqueros y le di mi tarjeta de crédito a la dependienta. Cuando tuve que firmar, le dije “perdona, ¿cuánto cuesta?”. Yo pensaba que iban a ser 2.500€, que era bastante, pero fueron 25.000€”.

¿Cómo terminó la historia? “Estaba todo lleno de cosas brillantes. Y yo pensé, si no lo compro ella se lo va a decir a Beckham. Pero yo no tenía familia, estaba soltero, sin hijos… Y dije qué más da, lo voy a comprar. Mi dolió en el corazón y no volví a comprar en esa tienda”.

Primer día de concentración en el Real Madrid

También habló el brasileño en esta entrevista cómo fue su primer día en el Real Madrid. “Llegué para conocer al grupo pero no jugué ese partido. Roberto Carlos me reservó un sitio en una mesa rectangular en la que se sentaban en un lado los españoles, y en otro los extranjeros. Pero Sergio Ramos estaba sentado con nosotros, fue muy amable”.

“Me pusieron entre Beckham y Robinho, seguido de Roberto Carlos, Ronaldo y Zidane. Entonces yo coloqué un vaso de zumo en la mesa y se me cayó a la pierna de Beckham, en su traje. Yo bajé la cabeza y pensé 'oh dios, ¿por qué?Podría haber sido cualquiera, pero tenía que ser en el hombre al que realmente le importa su aspecto'. Porque no le conocía, nunca habíamos coincidido antes. Pero él se levantó y me dijo que no pasaba nada. Pensé que iba a ser mi mejor amigo”, concluyó Cicinho, que con 37 años aún continúa su carrera como jugador profesional.

