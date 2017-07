Los alumnos que estudian en centros bilingües se han duplicado en 5 años

El número de alumnos que estudian en centros bilingües ha aumentado un 109% entre 2011 y 2016. Han pasado de algo más de 462.000 a casi 967.000 en esos 5 años, según datos publicados por el ministerio de Educación. El aumento es aún mayor si nos fijamos en el número de centros - colegios e institutos - que ofrecen este tipo de enseñanza: en este caso han crecido un 127%, de 2.310 se ha pasado a 5.288.

Los datos reflejan además que ha crecido más el bilingüismo en centros concertados que en públicos tanto en el número de alumnos como de centros. En el caso de los estudiantes, los de los centros públicos han aumentado un 91% y en los concertados un 176%. En cuanto a los colegios e institutos, los públicos bilingües han crecido un 119% y los concertados casi un 148%. En cualquier caso el número de alumnos y de centros públicos sigue siendo mayor.

Por comunidades autónomas es Asturias la que tiene mayor porcentaje de alumnos estudiando en estos programas tanto en primaria, donde alcanza al 50% - según datos del ministerio-, como en ESO, donde rebasa el 24%. Francisco Laviana, director general de ordenación académica e innovación educativa de Asturias, explica que el programa comenzó a implantarse hace 20 años aunque con mayor celeridad desde hace diez: En 2011 menos del 5% de los colegios de primaria eran bilingües. Laviana asegura que su expansión se ha hecho con garantías y ha tenido como base la formación del profesorado: "Esto se trata de lluvia fina, ¿no?. Se trata de estar siempre de estar siempre con cursos de perfeccionamiento en las escuelas oficiales de idioma para aumentar el nivel de competencia lingüística del profesorado, acompañamiento a los centros, materiales, horas que se da al profesorado de los centros bilingües es para coordinación...Esa quizás sea la explicación de porqué la estructura del programa se mantiene y poco a poco va creciendo", afirma por teléfono.

En septiembre la consejería de Educación hizo público el primer informe de evaluación del sistema bilingüe en Asturias. Según sus datos los alumnos de centros bilingües tenían mejores tasas de promoción especialmente en secundaria donde superaban en un 11% a los de los centros no bilingües. Los resultados de los alumnos eran parecidos - descontado el nivel socieconómico - en los distintos tipos de centros excepto en inglés donde, lógicamente, los alumnos de centros bilingües tenían mucha mejor puntuación.

Tras Asturias las comunidades con mayor implantación del sistema bilingüe son Castilla y León, Castilla - La Mancha y Madrid en el caso de los centros de primaria. Murcia, País Vasco y Extremadura en secundaria.

La Comunidad de Madrid publicó también a finales del año pasado su primer informe de evaluación del sistema bilingüe con resultados similares a los de Asturias: los alumnos de centros bilingües sacan mejores notas y mejoran notablemente los resultados en inglés.

Jesús Carro, profesor de economía de la universidad Carlos III, publicó poco antes , en 2016, otro estudio con resultados distintos: los alumnos de centros bilingües sacaban peores notas en aquella materia que estudiaban en inglés. No había diferencias en el resto y mejoraban de forma significativa el aprendizaje del idioma. Carro asegura que las promociones que él analizó - entre 2009 y 2011 - se produjeron en un momento especialmente bueno para el programa pero es difícil saber si desde entonces se está implantando con garantías: "Nuestro estudio analiza el periodo en el que más recursos ponía el programa por centro bilingüe y también había más capital humano disponible porque no había tanta demanda de profesores inglés como ahora con la expansión del programa. Esta dimensión nosotros no la tenemos. En nuestro estudio analizamos un periodo especialmente bueno para el programa en sí pero no sabemos si la expansión ha contado con los recursos suficientes".

