El regreso de 'Juego de tronos' arrasa y bate récord de audiencia

Con la séptima temporada, Juego de tronos acaricia por fin su recta final y eso convierte cada capítulo de la serie en todo un evento televisivo. De hecho, los fans estaban ansiosos de sumergirse de nuevo en los Siete Reinos de Poniente y así lo certifican los datos de audiencia del episodio que lleva por nombre Rocadragón.

Según informa TVbythenumbers, el primer capítulo de la séptima temporada ha batido récord al ser 10.1 millones los espectadores que sintonizaron en directo HBO el día de su estreno. Hasta la fecha, dicha marca la ostentaba el décimo capítulo de la sexta temporada (Vientos de invierno) con 8.89 millones. Además también se aleja de las cifras registradas en el estreno de cada temporada:

1x01 (17 de abril de 2011): 2.2 millones

2x01 (1 de abril de 2012): 3.8 millones

3x01 (31 de marzo): 4.3 millones

4x01 (6 de abril de 2014): 6.6 millones

5x01 (12 de abril de 2015): 8 millones

6x01 (24 de abril de 2016): 7.9 millones

7x01 (16 de julio): 10.1 millones

Y esto no es todo porque el episodio en cuestión alcanzó los 16.1 millones gracias a todas las visualizaciones en diferido y las plataformas HBO Go y HBO Now.

Este dato todavía es más sorprendente si tenemos en cuenta que el estreno se ha producido en verano, época del año en la que el consumo en televisión cae notablemente.

¿Y en España?

A estos datos todavía habría que sumarle las visualizaciones correspondientes al resto de países en los que se extiende el canal de pago.

En lo que respecta a HBO España, la plataforma ‘in streaming’, al igual que Netflix, no desvela los datos registrados dentro de nuestras fronteras. No obstante, el estreno se convirtió en tendencia en redes sociales durante todo el día de su estreno.

