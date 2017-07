Un testigo admite presiones para contratar a donantes en b al Partido Popular

El exconcejal del PP en Madrid, Jorge Barbadillo, ha admitido este miércoles en su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel, que fue coaccionado por el extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, para contratar a donantes a la caja b del PP. Según el testigo, esas presiones se llevaban a cabo a través de la amiga íntima de Lapuerta, la exdiputada del mismo partido, Carmen Rodríguez Flores.

Según su testimonio, lo hizo en dos ocasiones. Para que adjudicase obras al empresario Joaquín Molpeceres, y al ventrílocuo José Luis Moreno, porque según le dijo Rodríguez, este último “ayudaba con mucho dinero” al Partido Popular, con la aportación de mordidas que engrosaban su caja negra.

Barbadillo afirma que después de que la exdiputada amiga de Lapuerta le insistiese en “tres o cuatro ocasiones”, recibió en 2000 a José Luis Moreno quien le dijo que había hablado con el entonces alcalde de Madrid, con Álvaro Lapuerta y con la diputada, porque quería quedarse “en exclusiva” con el Palacio de Congresos para montar “tiendas de lujo” y “un palacio de la ópera financiado por empresarios israelitas”. El proyecto no se llevó a cabo pero según Barbadillo, “al final le dieron un solar” para que “montara el teatro de la ópera”.

El exedil del PP ha declarado a petición del abogado del acusado exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y ha corroborado su testimonio respecto a que en verano de 2005, mientras ambos almorzaban en el restaurante Club 31, recibieron la visita de Álvaro Lapuerta y de Carmen Rodríguez. Esta última se acercó a la mesa y mientras Lapuerta asentía, según Barbadillo, les reprochó que no hubieran adjudicado obras ni contratado a Molpeceres y Moreno, y les dijo que habían sido apartados del partido “por no ayudar” a estas dos personas, que daban “mucho dinero” al PP.

La exdiputada Carmen Rodríguez también ha declarado este miércoles y ha dicho que no recordaba el encuentro con el concejal y Ortega en el que ella, supuestamente les amenazó. Ha asegurado como argumento exculpatorio que “con los amigos” no se habla “de empresas o dinero”, y que no es posible que ella actuase de aquel modo porque es “una señora” y como tal no se acercaría “a una mesa con dos señores comiendo”.

Molpeceres se convirtió en contratista casi único en Madrid según el concejal, y José Luis Moreno obtuvo un solar para construir el teatro de la ópera.

