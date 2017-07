La cara de Álvaro Morata en el hall de su hotel en Beverly Hills no era de plena felicidad. Sólo él sabe lo que ha pasado en los últimos meses. Habrá quien diga que un jugador que cobra tanto dinero no puede estar triste, pero afortunadamente la vida no se mide en billetes. Morata es el mejor delantero español y lo único que le pedía a Zidane era tener las mismas opciones de ser titular en su equipo que el mejor delantero francés. Nada más. Entiende que el entrenador le prometió eso hace un año para que regresara de la Juventus y obviamente no ha cumplido su palabra. Por eso se marcha .

En enero le dijo a su agente que le buscara equipo y éste se lo comunicó a la entidad. No es un problema de exigir ser titular por decreto o de jugar un número exacto de minutos al cabo del año. Sencillamente, Álvaro se cansó de ser Moratita. Quería que en su casa le respetaran como lo hacen en Turín, Londres o Mánchester. Lo ha pasado mal, porque nadie quiere dejar su hogar y menos cuando ganas todos los títulos posibles. Pero él sabía que aquí no sería feliz y que tras el calor californiano de la pretemporada, este invierno iba a ser más largo que el anterior y con más banquillo.

Existe un convencimiento absoluto en el entorno del Real Madrid de que si Benzema hubiera tenido cualquier problema que le apartara varios meses de los terrenos de juego, el club hubiera ido a buscar un fichaje top antes de darle a Morata los galones de referente ofensivo, algo a lo que él no era ajeno.

Estuvo cerca de fichar por el United en junio pero ni el Madrid quería venderlo ni Mou esperó el tiempo suficiente, lo que demuestra que para pactar con Mourinho hay que pagar un precio demasiado elevado. El bueno de Antonio Conte le espera con los brazos abiertos tras un año de llamadas constantes. Florentino Pérez no estaba obligado a firmar el traspaso y por eso hay que valorar su actuación final para acelerar la transferencia. Contaban con Morata para un rol distinto al que el chico quería y quisieron convencerlo durante la gira. Tras ver su cara una semana en Los Ángeles palparon que no era positivo retenerlo contra su voluntad y actuaron con celeridad. La operación desde el punto de vista financiero es histórica se mire por donde se mire.

Es una pena que se marche al extranjero otro jugador bandera de nuestro fútbol porque en la Liga no se les valora como es debido. La Premier ha disfrutado los mejores años de Silva o Fàbregas y ahora se queda con el mejor delantero nacional desde David Villa. A las buenas personas les tiene que ir bien en la vida, y Morata se ha ganado el derecho a sonreír haciendo lo que mejor sabe. De La Romareda en su debut al campus de UCLA en la despedida, de un niño con cara de pillo a un hombre casado que lleva el gol en la sangre y por el que se ha pegado media Europa. Así se escribe la historia. Que te vaya bonito, goleador.

