Dani Ceballos: "Mi sueño de pequeño era estar aquí"

Dani Ceballos ya luce como jugador del Real Madrid tras ser presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu, lugar donde jugará hasta 2023, último año del contrato que ha firmado con la entidad blanca. Es la tercera presentación del club madrileño en lo que va de verano, después de las de Vallejo y Theo Hernández.

Ceballos jugará con el dorsal 24, el mismo que ha sujetado en la sesión de fotos junto al presidente Florentino Pérez, quien destacó que "Ceballos va a ayudarnos a generar nuevas ilusiones, porque es un joven futbolista que esta deslumbrando en el presente y será un pilar importantísimo en el futuro. Sabe lo que es el espíritu de superación y cuenta con humildad y talento", comentó el máximo mandatario blanco.

Más tarde, el propio Ceballos tomó la palabra y no dudó en agradecer la oportunidad. “En un principio quería agradecer al presidente la confianza que depositó en mí, cuando me hizo llegar que el Madrid quería estar conmigo. No tuve opción de decirle que no. Mi sueño de pequeño era estar aquí. Agradecer a mi familia, que ha sido clave para que hoy esté aquí. Vengo a sudar esta camiseta hasta el último segundo y a hacer más grande la historia de este club. ¡Hala Madrid!”, dijo efusivo el flamante fichaje.

Después, pisó el césped del Santiago Bernabéu. Ceballos, siempre acompañado de Agustín Herrerín, delegado de campo madridista, saludó a los cientos de aficionados que acudieron al Bernabéu que se dieron cita en las gradas y les regaló varios balones. El jugador algunos toques con el balón y posó para los fotógrafos junto a los miembros de su familia.

