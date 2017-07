Razvan Rat: "Quiero seguir en el Rayo, no soy un nuevo caso Miku"

Razvan Rat es uno de los culebrones del verano en el Rayo Vallecano. El lateral rumano tuvo muy pocos minutos el año pasado y todo apunta a que este curso será igual. Aún así y a pesar de ciertas informaciones que señalaban que Rat ha pedido salir de la entidad madrileña, el jugador quiere continuar tal y como nos ha contado en Ser Deportivos. "Quiero seguir en el Rayo, el club me ha dicho que no me quiere. Si llega una buena oferta para ambos, la estudiaré. Si al final me quedo, lucharé por jugar".

Durante el pasado curso se acusó a Rat de poco profesional y de que no estaba comprometido con el Rayo. "Estoy implicado con el equipo, estoy entrenando. No, no soy un nuevo caso Miku", el rumano no quiere que se le compare con el delantero venezolano que el verano pasado tuvo problemas similares con José Ramón Sandoval.

Rat se incorporó el pasado lunes a los entrenamientos, una semana más tarde que sus compañeros, algo que parte del entorno rayista vio como una falta de respeto, pero tiene su justificación. "No he llegado tarde porque haya querido. Pedí permiso al club tras el partido ante el Sevilla Atlético y el club me lo concedió. Ha sido por problemas familiares, nada más".

El Rayo tiene exceso de laterales zurdos en la plantilla porque cuenta con Alex Moreno y Diego Aguirre que actuaron el curso pasado en esta posición y esta temporada se ha incorporado con ficha del primer equipo, Sergio Akieme.

Comentarios