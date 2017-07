Condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su expareja en Carabanchel

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido condenar a 18 años de prisión a un hombre que en noviembre de 2015 asesinó a su expareja de varias puñaladas en la vivienda que compartían en el barrio de Carabanchel. Los jueces le atribuyen un delito de asesinato con el agravante de parentesco y una atenuante de drogadicción, y también le condenan a indemnizar a los familiares de la víctima con 250.000 euros en total.

Según la sentencia, condenado y víctima habían mantenido una relación sentimental en el pasado, y en esas fechas compartían vivienda en la calle Los Morales del PAU de Carabanchel. Esa noche, el hombre fue a buscar a su expareja al trabajo, un restaurante de la calle Galileo de Madrid, y ambos se fueron de fiesta pasando por varios locales del mismo barrio. Volvieron juntos en taxi a casa después de discutir.

Fue una vez en el domicilio cuando, según la sentencia y también según el jurado popular que estudió el caso, se produjo la agresión mortal: el hombre le asestó varias puñaladas en el cuello y en el tórax, además de propinarle golpes por todo el cuerpo, acabando con su vida y llamando después a una amiga por teléfono, quien avisó a la Policía.

(ARCHIVO) ASESINADA UNA MUJER EN CARABANCHEL La Policía encontró el cadáver de una mujer en su casa de Carabanchel en noviembre de 2015

Un crimen que ahora se traduce en una condena de 18 años de prisión por un delito de asesinato, con el agravante de parentesco y también la circunstancia atenuante de drogadicción: formalmente ya no eran pareja pero, explican los jueces, pero mantenían "una relación de afectividad análoga al matrimonio", y también tienen en cuenta que el asesino había consumido alcohol y cocaína a lo largo de la noche.

Los magistrados rechazan además de plano la línea de defensa del acusado, que a lo largo del proceso reconoció ser el autor de al menos una de las puñaladas, pero afirmando también que fue la víctima quien en primer lugar intentó acuchillarle, incluso hiriéndose a sí misma como "chantaje" y asegurando que él era víctima de maltrato por parte de la mujer.

(ARCHIVO) PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL ACUSADO La jueza decidió enviarle a prisión sin fianza, donde permanece hasta hoy en día

La sentencia explica que aprovechó que la mujer había bebido y no podía defenderse para atacar, y asegura que la lesión que padecía en un dedo no se correspondía con un golpe recibido de la mujer, sino más bien con un puñetazo dado por él mismo a su víctima. Durante el juicio, él aseguró también que vivían juntos tras la ruptura pero contra su voluntad: la sentencia no es firme y todavía es recurrible.

El teléfono de atención a las víctimas de violencia machista es el 016, es gratuito y no deja rastro en la factura.

