Condenado por abandonar un caballo enfermo atado a un palo sin agua ni comida

La Justicia ha condenado a cuatro meses y medio de prisión a un hombre que dejó atado a un palo en Zamora a un caballo gravemente enfermo, sin agua ni comida y teniendo que ser sacrificado quince días después. El juzgado decidió absolverle en un primer momento pero tras un recurso de la Fiscalía la Audiencia Provincial le considera culpable de un delito de maltrato animal.

Según la resolución judicial, los hechos ocurrieron hace dos años en Zamora: el dueño del caballo decidió abandonar al animal, bautizado posteriormente como 'Aire', atándole a un palo en una finca, sin comida ni bebida. Fue una asociación la que, tras ser alertada, encontró al equino y llamó al SEPRONA de la Guardia Civil: con melanomas por todo el cuerpo, no era capaz ni de comer con normalidad y fue sacrificado apenas quince días después.

Imagen del caballo al ser encontrado por la asociación en Zamora / Defensa Animal Zamora

En un primer momento, el juzgado de lo penal decidió absolverle, pero tras un recurso de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha optado por condenarle y considerarle culpable de un delito de maltrato animal. "Sin duda alguna, aumentó deliberadamente el padecimiento y sufrimiento del animal, lo que le causó inevitablemente el agravamiento de sus lesiones físicas, por no decir que igualmente se le debieron ocasionar lesiones psíquicas", dice la sentencia.

No queda demostrado que el abandono le causase la muerte, más aún teniendo en cuenta que padecía una enfermedad "incurable", pero entienden los magistrados que "el maltrato al animal se ha producido ante la omisión de la prestación de los cuidados básicos necesarios" por parte del dueño, que no tendrá que entrar a prisión al carecer de antecedentes penales, pero que no podrá trabajar con animales durante un año.

Miriam García es portavoz de Defensa Animal Zamora, y quien encontró al equino tras el aviso de unos vecinos.

