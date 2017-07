Dos condenados por abusar de una mujer en las fiestas del Pilar de Zaragoza en 2015

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos años de cárcel a dos jóvenes que abusaron sexualmente de una mujer en las fiestas del Pilar de la capital aragonesa en octubre de 2015. Los dos llegaron a un pacto tanto con la Fiscalía como con la acusación y evitarán la cárcel tras pagar la indemnización y teniendo prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima a partir de ahora.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 11 de octubre de 2015, en plenas fiestas de la Virgen del Pilar: los dos acusados coincidieron con la víctima, a la que conocían de antes, en un bar del casco viejo de Zaragoza. El novio de la joven se marchó y los tres, después de haber bebido, subieron a casa de uno de los chicos, donde ambos perpetraron los abusos contra la mujer.

Los jueces no dudan de que los dos aprovecharon que su víctima "no era capaz de prestar un consentimiento válido para cualquier tipo de relación sexual" debido a su estaod de embriaguez, y que "tampoco tenia capacidad de zafarse de la situación que estaba viviendo". En alguna ocasión, según la sentencia, fue "evidente" que no prestaba "ningún consentimiento" asegurando incluso que "lo que quería era que la dejaran ya y marcharse".

ZARAGOZA GRITA "NO ES NO" Asociaciones feministas y autoridades protestaron el año pasado en las fiestas del Pilar de Zaragoza tras una denuncia de violación en Delicias

Esa misma mañana, acudió a un hospital y después puso una denuncia que año y medio después desemboca en una condena en conformidad de dos años de prisión para los dos agresores, que al carecer de antecedentes evitarán la entrada en prisión pero que si han pagado 9.800 euros de indemnización, así como también tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros de ella durante los próximos cinco años.

