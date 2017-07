El caso Neymar se enreda

Con el paso del tiempo el caso Neymar se va enredando un poco más. Todo comienza con el interés del PSG por hacerse con el atacante brasileño -estaría incluso dispuesto a pagar la estratosférica cláusula de rescisión de 222 millones de euros-.

El supuesto interés ha existido siempre pero algo ha cambiado en los últimos días. Porque, por una parte, el mensaje del Barcelona no es tan contundente en privado como lo era antes. Y por otro, el entorno del jugador no desmiente nada, según informa Adrià Albets en 'El Larguero'.

Mientras tanto el jugador se limita a sonreír sin decir absolutamente nada en la pretemporada del Barça en New Jersey.

El que sí ha hablado en una entrevista a Associated Press ha sido el presidente del club azulgrana, Josep María Bartomeu, que ha explicado que el club que paga aga una cláusula de este tipo incumple la normativa. "Estas cláusulas son imposibles de activar, si quieres cumplir con el 'fair play' financiero. Si alguien no lo quiere cumplir, entonces sí que pueden ser activadas", aseguró Bartomeu, que dijo también que Neymar "no está en el mercado".

