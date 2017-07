El bonito gesto de la afición del Brujas para Yeray Álvarez

La afición del Brujas tuvo un gesto precioso durante el amistoso de esta tarde frente al Athletic de Bilbao: los hinchas belgas levantaron una pancarta en la que se leía "Cancer has no colours (el cáncer no tiene colores)" y "Ánimo Yeray". El mensaje, que se ha podido ver en la retransmisión en directo, hace referencia al cáncer testicular que sufre el rojiblanco Yeray Álvarez.

El defensa de 22 años recayó la primavera pasada y desde entonces han sido múltiples los gestos de apoyo para Yeray. Uno de los más sonados fue cuando todo el equipo bilbaíno se rapó la cabeza como gesto simbólico.

Rahm dedica su triunfo en el Irish Open a Yeray Álvarez "Por esta batalla que queremos que ganes", ha escrito Rahm en su cuenta de Twitter

La enfermedad ha impedido que Yeray participase en el Europeo sub' 21, aunque afortunadamente se prevé que para mediados de septiembre no continúe estando de baja.

En las redes muchos han sido los que han mostrado su apoyo: bajo el mensaje #EutsiYeray (aguanta Yeray) los seguidores mandan mensajes de ánimo mediante las redes sociales.

Comentarios