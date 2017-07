El Consejo de Ministros aprueba el real decreto de becas sin apenas cambios

El Gobierno ha dado luz verde este viernes al real decreto que fija los requisitos para repartir los 1420 millones de euros de presupuesto para becas del próximo curso. Son 3 millones 8 mil euros más, apenas un 0,3% de incremento con respecto al curso pasado. No hay prácticamente cambios en las condiciones para pedir las ayudas aunque el Gobierno ha introducido una aclaración para que los estudiantes de FP grado medio que pasen a uno superior y convalinden asignaturas No se vean perjudicados como ocurrió el pasado septiembre. "Los umbrales de renta y patrimonio no se han variado desde el año 2012, desde en curso 201-2013, pese a que haya variado, a mejor, la situación económica de las familias. Sigue promocionando la cultura del esfuerzo con requisitos académicos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes", ha señalado Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación y portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo.

El Real Decreto ha recibido críticas del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en educación, de estudiantes y rectores que piden cambios en el actual sistema de becas que implantó el PP. Su principal queja está en lo que el ministro califica como "cultura del esfuerzo" que supuso elevar de un 5 a un 5,5 la nota para pedir una beca de matrícula universitaria y hasta un 6,5 para solicitar la ayuda económica. Todo en plena crisis y coincidiendo con una importante subida de tasas en muchas comunidades autónomas. Con el nuevo sistema la cuantía de las becas ha caído unos 500 euros de media, alrededor de un 20% con respecto a 2011.

