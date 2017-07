Se desvela la gran incógnita de 'American Horror Story 7'

Se ha hecho de rogar pero por fin conocemos una de las grandes incógnitas de la séptima temporada de American Horror Story.

El equipo de la serie antológica lleva varios meses trabajando a contrarreloj para sacar adelante una nueva tanda de capítulos y ahora, cumpliendo con los plazos pertinentes, los responsables de la ficción han desvelado durante el evento de la Comic-Con de San Diego que la volverá el próximo 5 de septiembre en FX y llevará por título American Horror Story: Cult, tal y como recoge TV Line.

Primera imagen oficial de 'AHS 7' / FX

El creador de esta franquicia, Ryan Murphy, también ha confirmado a través de redes sociales que la séptima temporada constará de 11 capítulos y estará ambientada en Michigan.

El reparto contará con algunos actores veteranos como Evan Peters y Sarah Paulson, pero también con importantes incorporaciones, como Lena Dunham (Girls), (Difficult People), Billie Lourd (Scream Queens), Leslie Grossman (What I Like About You) y Colton Haynes (Teen Wolf).

¿Cuál será la temática?

El título de AHS siempre es una pista importante que deja entrever, o bien el entorno en el que se desarrollará la historia, o bien la temática que guiará la producción a lo largo de la temporada.

En este caso todo parece indicar que nos toparemos con una temporada que tendrá de alguna forma un componente religioso clave.

