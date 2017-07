Llull no se plantea ir a la NBA

El jugador del Real Madrid Sergio Llull ha asegurado no "plantearse" su salida a la NBA en un acto de promoción celebrado en el barrio madrileño de Lavapiés, al que también asistió el jugador de los Memphis Grizzlies Marc Gasol.

El base blanco no piensa en dar el salto a la NBA, y por tanto, se mantiene ligado al club de la capital madrileña donde admite estar muy "feliz". "De momento no me planteo irme a la NBA, aquí en Madrid estoy muy contento y feliz", confesó el español tras la celebración del 'Mad Ball Squad', un encuentro dedicado al baloncesto en la calle y a la cultura urbana.

Llull consiguió ser el MVP de la pasada temporada y aseguró que fue un "buen año" y que los premios llegan con el "trabajo diario". "A nivel individual ha sido un muy buen año. Ganar un MVP no era un objetivo, ha llegado con el trabajo diario", finalizó.

Por su parte, Marc Gasol afirmó estar en "plena forma" de cara al Eurobasket que se disputará durante el mes de septiembre. "Ha sido un año complicado debido a mi lesión, pero ahora ya estoy en plena forma y con muchas ganas de afrontar el Europeo y poder conseguir el título de nuevo", explicó el pívot.

Además, admitió la dificultad que tiene ganar al resto de equipos porque cada vez "son más fuertes". "La ambición en el equipo siempre es ganar. Es verdad que los equipos cada año son más fuertes y la rivalidad crece, pero no tenemos miedo", concluyó.

