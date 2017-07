Rafa Cabrera se convierte en el 17º del ranking mundial

El golfista Rafa Cabrera Bello ha ascendido al séptimo puesto de la clasificación del Open Británico con -3, lo que le ha permitido situarse en el puesto 17 en el ranking mundial. Los otros españoles, Sergio García y Jon Rahm, han terminado con +2 y +3 respectivamente en el Royal Birkdale.

"He ido aguantando todo el día bien, con paciencia y esperando mis oportunidades. El final de hoy me da posibilidades de soñar un poquito esta noche" ha declarado el golfista grancanario.

García, número 5 del ranking mundial, ha dicho tras su intervención que "el campo está para hacer -3 muy fácilmente. No me sorprenden nada que haya seis y hasta ocho bajo el par. He pegado golpes bastante 'flojetes' al final". Y es que García se lesionó el hombro derecho durante la jornada anterior.

Por su parte, Rahm ha afirmado que "ha sido una vuelta horrible. No he metido ningún putt y no estoy contento de nada". El golfista vasco ganó en enero el Open de Irlanda y actualmente se sitúa en la séptima posición del ranking mundial.

El primer puesto de la clasificación provisional del Open Británico ha sido para el estadounidense Jordan Spieth (-10). En referencia a él, Cabrera ha dicho que "sin duda está jugando muy bien, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Hay una veintena de jugadores a tiro de piedra".

