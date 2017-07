El mensaje de la madre de un niño con discapacidad que te hará reflexionar

Stacey Jackson Gagnon es una sanitaria norteamericana que ha querido compartir en su cuenta de Facebook la historia que vivió junto a uno de sus hijos, Joel, un pequeño que sufre una discapacidad craneofacial, ya que nació con tan solo una oreja. El post invita a reflexionar sobre la integración en la sociedad que tienen estas personas.

"Hoy estoy herida", comienza. Jackson relata que fue con Joel y sus hermanos a una iglesia y que los llevó a una sala dedicada especialmente para los niños. Ahí, el resto de jóvenes lo miraron "con los ojos y la boca abiertos" provocando que el niño se fuera al fondo de la habitación con "el objetivo de esconderse, metiendo la cabeza entre sus brazos", describe.

Lejos de actuar como profesora con el resto de menores actuó como madre y fue donde estaba su hijo, con lágrimas en los ojos y la cara roja. "¿Quieres irte?", le preguntó, a lo que Joel respondió con un "sí".

Durante la ceremonia, Joel dibujó en la palma de la mano de su madre un "Joel loves mom" ("Joel ama a su madre"). Stacey Jackson, que en ese momento se le encogió el corazón, ha querido dedicar un mensaje a los padres para que cojan un momento por la noche y eduquen a los niños de que "la belleza de una persona se encuentra con el corazón, no con los ojos". Este sentido mensaje se ha vuelto viral en Facebook, donde ha cosechado más de 20 mil 'me gusta' y ha sido compartido por más de 29 mil usuarios.

"Enseñad a vuestros hijos que hay gente diferente. Mostradles fotos de personas distintas. Explicadle que no está bien pararse y mirar fijamente a alguien distinto. Que está mal señalar. Enseñadles que mi hijo es igual que el vuestro, a él también le gustan los camiones, el Minecraft y cavar en la arena, que le encanta el ketchup y que no le gusta el brócoli. Y por encima de todo, que a él no le gusta que la gente lo mire fijamente y lo señale porque es diferente, ya que es algo con lo que convive día a día.

No estoy enfadada y no creo que esos niños sean malos. Creo que nadie les ha enseñado eso. Mostradles fotos de gente con un color de piel diferente, diferentes ojos, diferentes problemas a la hora de hablar, gente que se mueve en silla de ruedas o con andadores, personas sin pelo, sin una oreja o sin un brazo. Coged un momento y enseñar a toda esta gente diferente".

Comentarios